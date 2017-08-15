​В Белгородской области «Приосколье» выплатит своей сотруднице 250 тысяч рублей за ДТП на служебном автобусе

Компания «Приосколье» в счёт компенсации морального вреда заплатит своей сотруднице 250 тысяч рублей. Пострадавшая женщина работала на предприятии в Новооскольском районе. В ноябре 2016 года её на работу из Красногвардейского района отвозил служебный автобус. Водитель не справился с управлением и ПАЗ перевернулся. В результате аварии женщина получила тяжёлые травмы. Водителя привлекли к уголовной ответственности, а пострадавшая была вынуждена лечиться дома и в стационаре. Сейчас она до сих пор находится на больничном. Известно, что «Приосколье» выплачивает женщине пособие в размере её полной заработной платы.
Расследование определило инцидент как несчастный случай на производстве, а женщина подала иск к работодателю о компенсации морального вреда. Красногвардейский районный суд встал на сторону женщины и обязал предприятие выплатить ей 250 тысяч рублей. Компания попыталась обжаловать решение, но Белгородский областной суд не изменил решение.
Определяя компенсацию суд учёл, что женщина испытывала боль, а её привычный образ жизни сильно изменился. Пострадавшая стала зависима от посторонних и была вынуждена лечиться в стационаре и дома, испытывала чувство собственной неполноценности.