​В Белгородской области «Приосколье» выплатит своей сотруднице 250 тысяч рублей за ДТП на служебном автобусе

Мужчине не понравилось, что две подруги поставили на его автомобиль сумки с продуктами, и он пригрозил им битой. На 34-летнюю жительницу Старого Оскола возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью — женщина битой несколько раз ударила по голове мужчину, который сделал ей замечание. Во дворе многоквартирного дома две женщины поставили сумки с покупками на автомобиль. Увидев это, владелец автомобиля сделал им замечание и пригрозил бейсбольной битой. Началась драка, подозреваемая выхватила биту из рук мужчины и несколько раз ударила его по голове, после чего тот потерял сознание. Драку заметили прохожие. Избитого доставили в городскую больницу с предварительным диагнозом «Перелом основания черепа». Подозреваемую задержали и взяли под стражу. Ей грозит до восьми лет лишения свободы. За первый день онлайн-опроса в нём поучаствовали около 500 человек. В Белгороде начали исследовать идентичность города. Заместитель директора института муниципального развития и социальных технологий Белгорода Артём Королёв предлагает белгородцам ответить на вопросы анкеты, чтобы проанализировать, какие чувства и эмоции горожане испытывают к городу.— Цель исследования — узнать, каким образом воспринимается город Белгород его жителями, определить уникальные черты и сформировать образ города на основе его идентичности и самобытности, — пояснил Артём Королёв.За первый день в исследовании поучаствовали около 500 человек. Кроме онлайн-анкет, в кафе, выставочном зале «Родина» и других местах в дальнейшем будут распространяться также и письменные анкеты. Ещё инициаторы исследования хотят изучать отношение к городу его лидеров и тех, кто переехал из Белгорода на постоянное место жительства в другие города.— Мы обязательно постараемся опросить тех, кто уехал из города, чтобы выявить, почему они это сделали, и что сделать, чтобы они вернулись. Наша задача не только выявить проблемы и причины оттока молодёжи, талантов, кадров, но и, что более важно, найти способы их решения, — рассказал порталу «Белновости» Артём Королёв.Напомним, что про это исследование рассказали в конце июля в выставочном зале «Родина» на обсуждении бренда Белгорода. Тогда начальник управления массовых коммуникаций администрации Белгорода Светлана Губина заявила, что в Белгороде могут отказаться от слогана «город добра и благополучия», если появится новый, более яркий и подходящий. Ещё раньше команда энтузиастов — Артём Королёв, Геннадий Гребенников и Геннадий Арчибасов — провела исследование территории парка Победы около музея-диорамы «Огненная дуга» на улице Попова и предложила, как сделать эту территорию лучше. За две недели редакция получила около 20 писем от читателей, которые захотели помочь Юлии, другие журналисты заинтересовались историей белгородской таксистки, а управление соцзащиты помогло подключить в доме Афанасьевых газ. После того, как 8 марта мы опубликовали историю матери пятерых детей Юлии Афанасьевой , на почту «Фонаря» пришло около 20 писем с просьбами дать телефон героини публикации. Люди хотели помочь вещами, деньгами, продуктами. Также нам написали несколько юристов, которые бесплатно были готовы проконсультировать девушку и помочь ей развестись с мужем. Это было единственное желание Юлии, в осуществлении которого она просила помощи. На следующий день, 9 марта, девушке позвонили журналисты «Первого канала», на котором хотят рассказать историю белгородской таксистки ( вечером 22 марта стало известно, что журналисты планируют скоро приехать к Афанасьевым — прим. ред. ). Тогда же днём пришли сотрудники соцзащиты, сфотографировали печку и, как говорит сама Юлия, пообещали решить проблему с газом и отоплением. Сейчас она собирает необходимые для этого документы. Вечером 9 марта в редакцию обратился муж Юлии, который заявил, что «история не так однозначна, как кажется на первый взгляд». Он сначала пообещал прислать документы, подтверждающие его слова, но потом заявил, что юрист ему порекомендовал не делать этого до суда. Позже Олег Афанасьев прокомментировал свои взаимоотношения с супругой журналисту «Комсомольской правды», которая также подготовила материал о многодетной семье Афанасьевых. — Я не собираюсь забирать у Юлии детей. Я считаю, что они должны жить с мамой. Я регулярно привожу продукты, учу с детьми уроки, оплачиваю сад. Если у нас с Юлей возникнут разногласия в воспитании детей или месте их жительства, мы все это будем решать мирным путём либо лично, либо через специальные органы, — заявил Олег Афанасьев. Юлия на слова мужа реагирует спокойно. — Я, конечно, не святая. У меня есть свои недостатки. Но как я себе могу позволить слабину, когда я работаю на машине? Это мой основной заработок. На мне пять детей, трое из которых сами о себе не могут позаботиться. Зачем я буду рисковать? Это глупости, — приводит слова Юлии «Комсомольская правда». После обращения мужа редакция направила запросы в управления образования и соцзащиты Белгородского района, чтобы они предоставили информацию о проверках семьи Афанасьевых. В управлении соцзащиты Белгородского района рассказали, что специалисты управления выезжали домой к Афанасьевым 9 марта. Они установили, что в доме чисто, тепло, у детей есть отдельные спальные места и еда. 15 марта в доме снова включили газовое отопление. Кроме того, в ведомстве отметили, что раньше—в 2012 и 2014 годах — оказывали семье Афанасьевых адресную материальную помощь, выплачивая по 10 тысяч рублей. — Отношения в семье доверительные, дети заботятся друг о друге, играют вместе, Юлия Викторовна осуществляет регулярный контроль за посещаемостью детьми учебных занятий, их успеваемостью по учебным предметам, наладила взаимодействие с классными руководителями детей, посещает внеклассные мероприятия, обращается за консультациями к педагогическим работникам. Дети не пропускают занятия без уважительной причины, — пояснили в управлении образования администрации Белгородского района. В ведомстве также добавили, что первый муж Юлии (отец Карины и Руслана), с которым они в разводе, исправно платит алименты, а последние несколько месяцев помогает и второй муж Олег. Юлия призналась, что за всё это время был также и один не очень понятный случай. В субботу, 11 марта, в дом Афанасьевых пришли мужчины, которые представились электриками, правда никаких документов они женщине не показали. По словам Юлии, они пытались отключить дом от электричества за якобы имеющуюся задолженность в 30 тысяч рублей. На них была повседневная одежда, они приехали на машине без опознавательных знаков. Юлия отказалась пускать мужчин в дом и позвонила в редакцию. После того, как мы дали ей телефон юриста, и специалист попросил назвать организацию, из которой приехали «электрики», мужчины сразу же уехали. 20 марта активисты молодёжной организации «Новое поколение» Андрея Скоча решили сделать сюрприз для мамы — они пришли в костюмах героев сказок на выписку из дома малютки самого младшего из Афанасьевых. — Я — нормальная мама, которая очень любит своих детей. Они — моя гордость и достоинство. Нам трудно, тяжело. Но они мне помогают, а я им. Старшая дочь Карина всегда за маленькими проследит. 10-летний Руслан то пыль протрет, то зеркало помоет. Разводы неимоверные, но старался же! Да, у нас бедновато, но чисто. Я приучаю детей к порядку, — приводит слова Юлии Афанасьевой «Комсомольская правда». Несмотря на уменьшение количества безработных, остаются актуальными вопросы повышения зарплат и неформальной занятости белгородцев. Начальник областного управления по труду и занятости Андрей Миськов рассказал, что в Белгородской области становится меньше безработных, зарегистрированных в службе занятости. Зато остаются актуальными вопросы повышения зарплат и неформальной занятости.— Одной из злободневных социально-экономических проблем в настоящее время является неформальная занятость и нелегальные трудовые отношения. Во исполнение поручения губернатора области, в начале 2015 года разработаны и утверждены во всех муниципальных образованиях области проекты «Легализация рынка труда в сфере дистанционной занятости», — цитирует Миськова сайт губернатора и правительства Белгородской области.В Белгородской области также действует соглашение по реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости. Оно заключено между правительством региона и Федеральной службой по труду и занятости. В документе установлен контрольный показатель — 54,4 тысячи человек. Именно столько должно быть легализовано к концу текущего года. На начало октября трудовые отношения по этому соглашению узаконили более 47 тысяч белгородцев. Городская администрация анонсировала праздничную программу на Соборной площади в преддверии Нового года. 24 декабря на площади появится контактный зоопарк, каток и несколько тематических зон. Также организаторы обещают проводить конкурсы и соревнования. «Фонарь» коротко рассказывает о новогодней программе. В субботу, 24 декабря, на Соборной площади Белгорода пройдёт парад Дедов Морозов, который зажжёт праздничную иллюминацию в городе и официально откроет разные арт-объекты и инсталляции, которые установят на площади, в том числе и главную новогоднюю ель, которая будет выше и экологичнее предыдущей, украшавшей Соборную площадь в течение 15 лет. Фактически с этого и начнётся в Белгороде праздничная новогодняя программа. Парад Дедов Морозов и Снегурочек в 2015 году О новом украшении Соборной площадиС 25 декабря на площади появится несколько тематических площадок, которые будут работать с 10 часов утра. Здесь же установят столитровый «Самовар здоровья» с чаем из полевых трав, а рядом с ним девушки в народных костюмах будут водить хороводы и петь песни. Тогда же откроется «Приёмная Деда Мороза».— Ежедневно с 10 до 11 часов будет работать приёмная Деда Мороза: белгородские дети смогут лично пообщаться с главным волшебников новогодних праздников, загадать желание и получить подарок, — рассказали в пресс-службе городской администрации. Горожане смогут загадать желания на 2017 году внутри «Шара исполнения желаний», а бизнесмены и гости города — бросить монетки в «Фонтан изобилия», чтобы следующий год стал прибыльным. Помимо этого, на Соборной площади разместят контактный зоопарк, оформленный как рождественский вертеп. Здесь же будут выступать силачи и проводить спортивные соревнования. Обещают ещё