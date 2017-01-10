​В Белгороде мужчина получит 130 тысяч рублей моральной компенсации за нанесённые грузовиком увечья

Белгородский областной суд оставил без изменения решение суда первой инстанции, который постановил выплатить моральную компенсацию мужчине, на которого наехал грузовик. ДТП произошло в Белгороде из-за того, что водитель МАЗа забыл поставить машину на ручник. Машина покатилась и наехала на истца. Мужчина получил вред средней тяжести — у него была сломана рука и повреждены мягкие ткани.
Водителя привлекли к административной ответственности и оштрафовали. Позже в суд обратился пострадавший мужчина, который потребовал от компании-владельца большегруза моральную компенсацию. Суд встал на сторону истца. Теперь 130 тысяч рублей истцу выплатит компания, которая владела МАЗом, и водитель, который не поставил машину на ручник.