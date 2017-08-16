Белгородцы победили в первенстве России по пейнтболу на механических маркерах

В Москве в пейнтбольном дворце «Арена» завершилось первенство России по пейнтболу. Первое место на соревнованиях среди юношей от 11 до 18 лет заняли белгородцы.
За «золото» боролись девять команд из семи регионов страны. Свой турнирный путь сборная Белгородской области начала с четырёх отборочных игр. Одержав три победы и потерпев одно поражение от воронежского коллектива «Мираж-2», белгородцы вышли в полуфинал. В полуфинальной игре команда со счётом 2:1 обыграла коллектив «Сайберс» из Мурманска.
В финале белгородцы снова встретились с воронежцами, и на этот раз обыграли их со счётом 3:0. В итоге третье место соревнований заняла сборная Костромской области, на втором — «Мираж-2», а белгородцы в третий раз стали победителями первенства.