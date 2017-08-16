Белгородцы победили в первенстве России по пейнтболу на механических маркерах

В Белгородском госуниверситете появилась психологическая служба. Корреспондент «Фонаря» позвонил по указанному на сайте вуза телефону и рассказал о проблеме, которая его якобы волновала. В НИУ «БелГУ» создали службу психологической помощи для студентов, преподавателей, сотрудников вуза и других белгородцев, нуждающихся в такой помощи. Как сообщила пресс-служба Белгородского госуниверситета, сотрудники нового университетского подразделения будут диагностировать, консультировать, проводить мастер-классы, семинары и психологические тренинги. Сюда можно будет обратиться за помощью по вопросам взаимоотношений, личностного роста и саморазвития. Дмитрий Сазонов, руководитель психологической службы НИУ «БелГУ», фото Виктории МуратовойУвидев на сайте университета новость о создании службы психологической помощи, я решил узнать, как она работает, и позвонил по указанному на сайте телефону, чтобы рассказать о проблеме, с которой якобы столкнулся (в прошлый раз таким же образом мы проверяли работу белгородских телефонов доверия и «горячих линий» — прим. ред.). Я придумал простую и жизненную легенду: «После праздников я не хочу учиться, сдавать экзамены и писать диплом. Помогите»! Трубку взял мужчина, представившийся Дмитрием. Он быстро сориентировался и предложил мне прийти в университет, чтобы обсудить проблему лично, но я захотел сохранить анонимность. Тогда он спросил, являюсь ли я студентом НИУ «БелГУ» или учусь в другом месте (как выяснилось позже, это очень важный момент, потому что бесплатно будут консультировать только сотрудников и студентов университета, всем же остальным придётся за психологическую помощь заплатить). После того, как психолог узнал моё имя, факультет и курс, он попытался вникнуть в проблему и найти её причины. Скажу честно, я придумал только начало легенды, на все же последующие вопросы отвечал так, как и было на самом деле. — Вы поступали по желанию на эту специальность? — Да. — Учились как? — Ну... в начале плохо, а сейчас вся сессия на «отлично». — После окончания вуза вам предстоят какие-то события... В армию вы пойдёте? — Не знаю, пока не определился, но в армию точно уже не иду. — Может быть, вас тревожит сама процедура окончания университета, написание и защита диплома? — Не знаю... Сотрудник психологической службы во время разговора пытался подойти к проблеме с разных сторон, применял различные способы, чтобы разговорить меня, но постоянно сталкивался с моим «не знаю», «не могу сказать» или «не хочу». В итоге, проанализировав полученную таким образом информацию о событиях, которые предшествовали моей учёбе на факультете журналистики, и узнав о моём общем нежелании чем-либо заниматься, психолог сделал вывод, что моя немотивированность — это последствие неправильно выбранной профессии. Когда такой «диагноз» был поставлен, и из моих слов нельзя было больше вывести ничего, кроме факта, что четыре года назад я пошёл не на тот факультет, он предложил мне прийти лично и всё-таки обсудить проблемы детально, «с глазу на глаз». После этого я уже признался, кем являюсь на самом деле, и уже как журналист уточнил подробности работы открывающейся психологической службы. Оказалось, что всё это время я разговаривал с руководителем службы Дмитрием Сазоновым. Он пояснил, что пока здесь ещё не готовы принять всех желающих, потому что в помещениях для приёма людей ведётся ремонт, но планы по развитию службы большие, и в ближайшие месяцы они будут реализованы.— Консультации по телефону проводиться не будут. Чтобы помочь человеку, нужен непосредственный контакт, — сказал руководитель подразделения. Сколько будут стоить услуги для белгородцев, которые не учатся и не работают в университете, станет известно тогда, когда психологическая служба заработает в полную силу. Об этом обещают сообщить на сайтах университета и факультета психологии. Справка «Фонаря» Психологическая служба НИУ «БелГУ» находится в аудитории 503 четвёртого корпуса университета по улице Студенческой, 14. Телефон службы: +7 (4722) 30-18-14, e-mail: sazonov@bsu.edu.ru. 21 июля в Белгородской области в семи авариях травмы получили 12 человек, а один мужчина погиб. В пятницу, 21 июля, ночью 47-летняя жительница Курской области в пьяном состоянии ехала на повышенной скорости на Nissan March по Старому Осколу. Когда она увидела впереди препятствие, то не снизила скорость и врезалась в биотуалет, а потом в придорожную постройку в районе села Каплино. В аварии пострадали четверо взрослых пассажиров иномарки. Фото с места происшествия, фото dddkursk.ruСледственное управление УМВД по Старому Осколу завело на женщину уголовное дело за нарушение правил дорожного движения в пьяном состоянии, в результате которого по неосторожности был причинён тяжкий вред здоровью человека. Как сообщают в ведомстве, подозреваемая обязана явкой. Ещё одно серьёзное ДТП произошло в Новооскольском районе. Ночью 53-летний водитель мотоцикла «УРАЛ» с прицепом ехал в сторону хутора Гайдашовка на повышенной скорости. Он съехал на обочину, где мотоцикл опрокинулся. От полученных травм мужчина скончался на месте аварии. Всего в пятницу, 21 июля, в регионе в семи ДТП пострадали 12 человек, а один мотоциклист погиб. Исследование в городах с населением меньше миллиона человек провела международная консалтинговая компания. Белгород занял 12-е место в рейтинге городов с населением меньше миллиона человек по обеспеченности жителей торговыми центрами. Исследование провела международная консалтинговая компания Cushman & Wakefield. Об этом сообщает РБК. По данным авторов рейтинга, в Белгороде с населением 387 тысяч человек на тысячу жителей приходится 455 квадратных метров в торговых центрах.Первое место в рейтинге заняли Мытищи, где при населении 187 тысяч человек на каждую тысячу жителей приходится 907 квадратных метров площади в ТЦ. На втором месте Краснодар — 830 тысяч жителей и 748 квадратных метров площадей в торговых центрах на тысячу человек, на третьем месте оказался Сургут, в котором проживают 341 тысяча человек, а на каждую тысячу горожан приходится 654 квадратных метра торговых площадей. Подобный рейтинг был составлен и для городов миллионников. Соседний с Белгородом Воронеж занял в нём восьмое место. Там на каждую тысячу жителей приходится 321 квадратный метр в торговых центрах. В марте конкурсная комиссия протестирует всех кандидатов и оценит их программы развития города. 41-летний военнослужащий из Белгорода Константин Белов зарегистрировался кандидатом на пост главы Тамбова. Кандидат военных наук Белов с 1992 года проходит военную службу по контракту в Белгороде. Как сообщает ИА OnlineTambov, кандидат в мэры Тамбова несмотря на то, что живёт в Белгороде, «в курсе городских проблем в Тамбове, но пока не готов давать интервью в качестве кандидата». Конкурс на пост главы Тамбова начался 20 января. Принять в нём участие, по информации ИА REGNUM, может каждый совершеннолетний желающий, не имеющий судимостей. Подать свою кандидатуру можно до 28 февраля. После проверки всех кандидатур комиссия 3 марта проведёт итоговое заседание, протестирует кандидатов и оценит их программы развития города. Затем она предложит кандидатуры для депутатов гордумы Тамбова, которые и выберут нового главу. Прошлого мэра Тамбова Юрия Рогачёва уволили по собственному желанию в ноябре 2016 года. Он проработал на этом посту год и стал фигурантом уголовного дела — его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Затем и.о. руководителя администрации назначили первого замглавы Дмитрия Алёхина. Активисты экологической организации дали оценку схеме обращения с коммунальными отходами, которую предложили сотрудники департамента ЖКХ региона. Активисты экологической организации «Зелёный фронт» оценили разработанную в начале октября региональным департаментом ЖКХ схему обращения с коммунальными отходами. Они отметили, что схема опирается на уже сложившуюся систему и предусматривает строительство новых мест для сортировки мусора. — При этом обещанного сортировочного завода в Старооскольско-Губкинской агломерации ждут уже несколько лет, а существующий в Белгородском районе завод при мусорном полигоне, по информации из открытых источников, может служить целям формальным: отсортировать «на бумаге» отходы, чтобы тут же вывезти их на местный полигон. Известно также о сортировочной станции в Алексеевке, на которой, по большей части, все сортируется вручную, — сообщает пресс-служба организации. При анонсировании схемы департамент ЖКХ Белгородской области отметил, что в Белгородской области появится две зоны деятельности региональных операторов, которые будут заниматься сбором и утилизацией отходов. — Это и сбор платежей за вывоз мусора с физических лиц и предпринимателей, оплата услуг операторов по обращению с отходами, отбор которых также входит в сферу компетенции регионального оператора. В связи с этим, организация, осуществляющая транспортирование отходов, будет получать плату за оказываемые услуги только после того, как мусор будет доставлен на установленный объект обращения с отходами. В территориальной схеме определены все необходимые точки размещения полигонов и их мощности, а также направления потоков отходов, — сообщила пресс-служба департамента. Координатор «Зелёного фронта» Кирилл Болгов также высказал своё мнение о проводимой в регионе работе по организации раздельного сбора мусора. — Как показал наш общественный мониторинг и мнение специалистов, Белгородская область, да и не только она, пока не готова к раздельному сбору отходов. Должна быть проведена работа с населением, люди должны понимать, зачем им это надо и какие выгоды они извлекут из раздельного сбора (например, снижение платы за коммунальные услуги, скидки в магазинах при приёме вторсырья и прочее). Пока ситуация такова, что «обслуживание» раздельного сбора приведёт к увеличению затрат, значит увеличится тариф, а следовательно нагрузка на карман граждан. Заинтересовать надо и бизнес-сообщество, то есть перерабатывать отходы и использовать их вторично должно быть финансово привлекательным. Первым этапом в этой работе могла стать деятельность по отделению пищевых отходов из общей массы ТКО и сбор отходов высоких классов опасности, например пункты по сбору ртуть-содержащих ламп, — сказал Кирилл Болгов. Напомним, что в августе стало известно, что Белгородс