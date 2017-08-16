Белгородцы победили в первенстве России по пейнтболу на механических маркерах

В Белгородском госуниверситете появилась психологическая служба. Корреспондент «Фонаря» позвонил по указанному на сайте вуза телефону и рассказал о проблеме, которая его якобы волновала. В НИУ «БелГУ» создали службу психологической помощи для студентов, преподавателей, сотрудников вуза и других белгородцев, нуждающихся в такой помощи. Как сообщила пресс-служба Белгородского госуниверситета, сотрудники нового университетского подразделения будут диагностировать, консультировать, проводить мастер-классы, семинары и психологические тренинги. Сюда можно будет обратиться за помощью по вопросам взаимоотношений, личностного роста и саморазвития. Дмитрий Сазонов, руководитель психологической службы НИУ «БелГУ», фото Виктории МуратовойУвидев на сайте университета новость о создании службы психологической помощи, я решил узнать, как она работает, и позвонил по указанному на сайте телефону, чтобы рассказать о проблеме, с которой якобы столкнулся (в прошлый раз таким же образом мы проверяли работу белгородских телефонов доверия и «горячих линий» — прим. ред.). Я придумал простую и жизненную легенду: «После праздников я не хочу учиться, сдавать экзамены и писать диплом. Помогите»! Трубку взял мужчина, представившийся Дмитрием. Он быстро сориентировался и предложил мне прийти в университет, чтобы обсудить проблему лично, но я захотел сохранить анонимность. Тогда он спросил, являюсь ли я студентом НИУ «БелГУ» или учусь в другом месте (как выяснилось позже, это очень важный момент, потому что бесплатно будут консультировать только сотрудников и студентов университета, всем же остальным придётся за психологическую помощь заплатить). После того, как психолог узнал моё имя, факультет и курс, он попытался вникнуть в проблему и найти её причины. Скажу честно, я придумал только начало легенды, на все же последующие вопросы отвечал так, как и было на самом деле. — Вы поступали по желанию на эту специальность? — Да. — Учились как? — Ну... в начале плохо, а сейчас вся сессия на «отлично». — После окончания вуза вам предстоят какие-то события... В армию вы пойдёте? — Не знаю, пока не определился, но в армию точно уже не иду. — Может быть, вас тревожит сама процедура окончания университета, написание и защита диплома? — Не знаю... Сотрудник психологической службы во время разговора пытался подойти к проблеме с разных сторон, применял различные способы, чтобы разговорить меня, но постоянно сталкивался с моим «не знаю», «не могу сказать» или «не хочу». В итоге, проанализировав полученную таким образом информацию о событиях, которые предшествовали моей учёбе на факультете журналистики, и узнав о моём общем нежелании чем-либо заниматься, психолог сделал вывод, что моя немотивированность — это последствие неправильно выбранной профессии. Когда такой «диагноз» был поставлен, и из моих слов нельзя было больше вывести ничего, кроме факта, что четыре года назад я пошёл не на тот факультет, он предложил мне прийти лично и всё-таки обсудить проблемы детально, «с глазу на глаз». После этого я уже признался, кем являюсь на самом деле, и уже как журналист уточнил подробности работы открывающейся психологической службы. Оказалось, что всё это время я разговаривал с руководителем службы Дмитрием Сазоновым. Он пояснил, что пока здесь ещё не готовы принять всех желающих, потому что в помещениях для приёма людей ведётся ремонт, но планы по развитию службы большие, и в ближайшие месяцы они будут реализованы.— Консультации по телефону проводиться не будут. Чтобы помочь человеку, нужен непосредственный контакт, — сказал руководитель подразделения. Сколько будут стоить услуги для белгородцев, которые не учатся и не работают в университете, станет известно тогда, когда психологическая служба заработает в полную силу. Об этом обещают сообщить на сайтах университета и факультета психологии. Справка «Фонаря» Психологическая служба НИУ «БелГУ» находится в аудитории 503 четвёртого корпуса университета по улице Студенческой, 14. Телефон службы: +7 (4722) 30-18-14, e-mail: sazonov@bsu.edu.ru. 21 июля в Белгородской области в семи авариях травмы получили 12 человек, а один мужчина погиб. В пятницу, 21 июля, ночью 47-летняя жительница Курской области в пьяном состоянии ехала на повышенной скорости на Nissan March по Старому Осколу. Когда она увидела впереди препятствие, то не снизила скорость и врезалась в биотуалет, а потом в придорожную постройку в районе села Каплино. В аварии пострадали четверо взрослых пассажиров иномарки. Фото с места происшествия, фото dddkursk.ruСледственное управление УМВД по Старому Осколу завело на женщину уголовное дело за нарушение правил дорожного движения в пьяном состоянии, в результате которого по неосторожности был причинён тяжкий вред здоровью человека. Как сообщают в ведомстве, подозреваемая обязана явкой. Ещё одно серьёзное ДТП произошло в Новооскольском районе. Ночью 53-летний водитель мотоцикла «УРАЛ» с прицепом ехал в сторону хутора Гайдашовка на повышенной скорости. Он съехал на обочину, где мотоцикл опрокинулся. От полученных травм мужчина скончался на месте аварии. Всего в пятницу, 21 июля, в регионе в семи ДТП пострадали 12 человек, а один мотоциклист погиб. Исследование в городах с населением меньше миллиона человек провела международная консалтинговая компания. Белгород занял 12-е место в рейтинге городов с населением меньше миллиона человек по обеспеченности жителей торговыми центрами. Исследование провела международная консалтинговая компания Cushman & Wakefield. Об этом сообщает РБК. По данным авторов рейтинга, в Белгороде с населением 387 тысяч человек на тысячу жителей приходится 455 квадратных метров в торговых центрах.Первое место в рейтинге заняли Мытищи, где при населении 187 тысяч человек на каждую тысячу жителей приходится 907 квадратных метров площади в ТЦ. На втором месте Краснодар — 830 тысяч жителей и 748 квадратных метров площадей в торговых центрах на тысячу человек, на третьем месте оказался Сургут, в котором проживают 341 тысяча человек, а на каждую тысячу горожан приходится 654 квадратных метра торговых площадей. Подобный рейтинг был составлен и для городов миллионников. Соседний с Белгородом Воронеж занял в нём восьмое место. Там на каждую тысячу жителей приходится 321 квадратный метр в торговых центрах. В марте конкурсная комиссия протестирует всех кандидатов и оценит их программы развития города. 41-летний военнослужащий из Белгорода Константин Белов зарегистрировался кандидатом на пост главы Тамбова. Кандидат военных наук Белов с 1992 года проходит военную службу по контракту в Белгороде. Как сообщает ИА OnlineTambov, кандидат в мэры Тамбова несмотря на то, что живёт в Белгороде, «в курсе городских проблем в Тамбове, но пока не готов давать интервью в качестве кандидата». Конкурс на пост главы Тамбова начался 20 января. Принять в нём участие, по информации ИА REGNUM, может каждый совершеннолетний желающий, не имеющий судимостей. Подать свою кандидатуру можно до 28 февраля. После проверки всех кандидатур комиссия 3 марта проведёт итоговое заседание, протестирует кандидатов и оценит их программы развития города. Затем она предложит кандидатуры для депутатов гордумы Тамбова, которые и выберут нового главу. Прошлого мэра Тамбова Юрия Рогачёва уволили по собственному желанию в ноябре 2016 года. Он проработал на этом посту год и стал фигурантом уголовного дела — его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Затем и.о. руководителя администрации назначили первого замглавы Дмитрия Алёхина. Активисты экологической организации дали оценку схеме обращения с коммунальными отходами, которую предложили сотрудники департамента ЖКХ региона. Активисты экологической организации «Зелёный фронт» оценили разработанную в начале октября региональным департаментом ЖКХ схему обращения с коммунальными отходами. Они отметили, что схема опирается на уже сложившуюся систему и предусматривает строительство новых мест для сортировки мусора. — При этом обещанного сортировочного завода в Старооскольско-Губкинской агломерации ждут уже несколько лет, а существующий в Белгородском районе завод при мусорном полигоне, по информации из открытых источников, может служить целям формальным: отсортировать «на бумаге» отходы, чтобы тут же вывезти их на местный полигон. Известно также о сортировочной станции в Алексеевке, на которой, по большей части, все сортируется вручную, — сообщает пресс-служба организации. При анонсировании схемы департамент ЖКХ Белгородской области отметил, что в Белгородской области появится две зоны деятельности региональных операторов, которые будут заниматься сбором и утилизацией отходов. — Это и сбор платежей за вывоз мусора с физических лиц и предпринимателей, оплата услуг операторов по обращению с отходами, отбор которых также входит в сферу компетенции регионального оператора. В связи с этим, организация, осуществляющая транспортирование отходов, будет получать плату за оказываемые услуги только после того, как мусор будет доставлен на установленный объект обращения с отходами. В территориальной схеме определены все необходимые точки размещения полигонов и их мощности, а также направления потоков отходов, — сообщила пресс-служба департамента. Координатор «Зелёного фронта» Кирилл Болгов также высказал своё мнение о проводимой в регионе работе по организации раздельного сбора мусора. — Как показал наш общественный мониторинг и мнение специалистов, Белгородская область, да и не только она, пока не готова к раздельному сбору отходов. Должна быть проведена работа с населением, люди должны понимать, зачем им это надо и какие выгоды они извлекут из раздельного сбора (например, снижение платы за коммунальные услуги, скидки в магазинах при приёме вторсырья и прочее). Пока ситуация такова, что «обслуживание» раздельного сбора приведёт к увеличению затрат, значит увеличится тариф, а следовательно нагрузка на карман граждан. Заинтересовать надо и бизнес-сообщество, то есть перерабатывать отходы и использовать их вторично должно быть финансово привлекательным. Первым этапом в этой работе могла стать деятельность по отделению пищевых отходов из общей массы ТКО и сбор отходов высоких классов опасности, например пункты по сбору ртуть-содержащих ламп, — сказал Кирилл Болгов. Напомним, что в августе стало известно, что Белгородс
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Белгородцы победили в первенстве России по пейнтболу на механических маркерах

Молодёжная сборная Белгородской области в третий раз стала победителями соревнований.

В Москве в пейнтбольном дворце «Арена» завершилось первенство России по пейнтболу. Первое место на соревнованиях среди юношей от 11 до 18 лет заняли белгородцы.

Иллюстрация paintball31.ru

За «золото» боролись девять команд из семи регионов страны. Свой турнирный путь сборная Белгородской области начала с четырёх отборочных игр. Одержав три победы и потерпев одно поражение от воронежского коллектива «Мираж-2», белгородцы вышли в полуфинал. В полуфинальной игре команда со счётом 2:1 обыграла коллектив «Сайберс» из Мурманска.

В финале белгородцы снова встретились с воронежцами, и на этот раз обыграли их со счётом 3:0. В итоге третье место соревнований заняла сборная Костромской области, на втором — «Мираж-2», а белгородцы в третий раз стали победителями первенства.

Илья Лядвин

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