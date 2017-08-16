«Извини, у нас денег нет». Как белгородский предприниматель больше суток голодал у здания службы судебных приставов

В понедельник, 14 августа, 60-летний предприниматель Сергей Лобанов из Красногвардейского района объявил голодовку у здания управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области. У него образовался долг перед банком в 1,3 миллиона рублей. Он не мог погасить этот долг потому, что суд наложил арест на его дом и не позволял его продавать. Во вторник, 15 августа, мы пообщались с предпринимателем, и он рассказал, откуда взялся долг и почему он объявил голодовку.
— Администрация [Красногвардейского района] была обязана построить шесть домов для сирот в 2012 году. Они составили урезанные сметы. Естественно через торги они их пропустить не могли, так как чтобы пустить через торги эти объекты, сметы должны были пройти экспертизу в Белгороде. Эти сметы не прошли бы ни одну экспертизу, так как там не было указано многих видов работ. Они (сотрудники администрации района — прим. ред.) за мной два месяца ходили и просили, чтобы я построил эти дома для сирот. Обещали, что все работы, которые я произведу за свой счёт, они мне потом после сдачи объектов дополнительными сметами выплатят. Я поверил администрации Красногвардейского района, — поделился Сергей Лобанов.
Для того, чтобы построить шесть домов для сирот, мужчине пришлось взять в банке потребительский кредит на сумму 1,3 миллиона рублей (по его словам, кредиты на малые предприятия тогда не давали — прим. ред.). Когда дома были достроены и сданы, Лобанов пришёл в районную администрацию и напомнил о дополнительных сметах.
— Я достроил эти дома. Когда их сдал, пришёл в администрацию и говорю: «Ребят, ну давайте теперь дополнительные сметы на те работы, которые были сверх сметы. Я должен же получить эти деньги». Они сказали: «Извини, у нас денег нет».
До 2014 года у предприятия Лобанова было достаточно заказов, чтобы он мог покрывать долг и обеспечивать семью. Однако со вступлением в должность нового главы районной администрации ситуация изменилась. По словам мужчины, руководитель якобы разослал всем предпринимателям договоры, по которым они должны были платить в «личный фонд главы администрации» по 10 процентов от налогов своего предприятия (редакция направила запрос в администрацию Красногвардейского района с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию предпринимателя о рассылке подобных договоров — прим. ред.). Сергей Лобанов отказался подписывать договор, и якобы из-за этого попал в «чёрный список» бизнесменов. После этого у него пропали заказы, и ему стало нечем оплачивать кредит. В 2016 году банк подал на Лобанова в суд и отсудил у него 1,3 миллиона рублей.
— Я уже воспринимал эту ситуацию как она есть: коль уже лопухнулся сам, доверившись людям, это уже мои проблемы. Самое главное — у меня рабочие все были рассчитаны, ни задержки по зарплате, ничего не было. И я решил, чтобы рассчитаться с банком, продать свой дом. Больше года я ждал покупателя. Сейчас нашёлся покупатель, который готов купить мой дом, но я его не могу продать, потому что он у меня арестован.
Мужчина нашёл покупателя, который готов купить дом за 2 миллиона. Этой суммой Лобанов намерен погасить долг, а оставшиеся деньги направить на лечение жены. К слову, на анализы и обследования своей жены Лобанов уже взял с покупателя 70 тысяч рублей задатка. Служба судебных приставов, по словам мужчины, уже месяц не хотела ему помогать в проведении сделки.
— Я приехал сюда с последней надеждой. Я не ставлю никаких условий, я прошу только одного: ребята, если вы не доверяете мне, пусть ваш пристав проводит эту сделку до конца. Или давайте расчётный счёт, куда вам перечислят все эти деньги. Я готов на любые ваши условия. Но воз поныне там. Уже месяц.
Когда покупатель заявил, что готов ждать всего несколько дней, а после будет искать для покупки новый дом, Лобанов решился на голодовку напротив здания областного управления судебных приставов. В течение суток к нему подошли сотрудники службы и сказали, что всё равно не могут снять обременение с дома. Кроме них к предпринимателю подходили и простые белгородцы, которые приносили воду и зарядили телефон. Также к нему подъезжала скорая и несколько нарядов полиции.
— Вчера аж три экипажа были — следователи, участковые, скорая помощь. Они узнали всё, объяснительные взяли, а предъявить мне нечего. Мне уже 60 лет, мне терять нечего. Я могу говорить правду так, как она есть. Я не умею лизать. Я всегда говорю, что чувствую, — эмоционально заявляет предприниматель.
В конце беседы Лобанову кто-то позвонил на мобильный. Он ответил: «Ничего не бойся. Говори всё как есть» и положил трубку. «Пошла шумиха. Сам глава администрации Красногвардейского района едет к моей жене. Выборы же на носу. Не будь этих выборов, может, и не было бы этого движения», — пояснил Сергей Лобанов.Через час после нашего разговора Сергей Лобанов позвонил в редакцию и сказал, что его проблема решена. Глава районной администрации Олег Шаполов пообещал ему помочь провести сделку и уже выслал за ним машину. Чуть позже в группе «Белгород сейчас» на Facebook появилось видео, в котором Лобанов объявляет об окончании голодовки и благодарит журналистов и общественников за поддержку.
В комментариях пользователи сообщили, что предприниматель после продажи дома намерен переехать к сыну, а потом, после завершения курса лечения жены, они поедут к брату в Геленджик.