В Белгороде облизбирком не нашёл нарушений в размещении агитационных плакатов Евгения Савченко в НИУ «БелГУ»

В пятницу, 11 августа, избирательная комиссия Белгородской области признала законным размещение агитационных плакатов кандидатов в губернаторы внутри корпусов НИУ «БелГУ». Об этом стало известно на заседании рабочей группы по информационным спорам.
В облизбирком обратился студент НИУ «БелГУ», попросивший прокомментировать законность размещения в университете предвыборных плакатов Евгения Савченко. Студента позвали на заседание рабочей группы по информационным спорам и объяснили, что размещать агитацию в вузе можно, и это закрепляет восьмой пункт 54 статьи федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав».
— Печатные агитационные материалы могут размещаться в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах только с согласия и на условиях собственников, владельцев указанных объектов, — сообщается в тексте закона.
Члены комиссии пояснили, что с учётом того факта, что НИУ «БелГУ» — государственный вуз, все кандидаты имеют равные условия для размещения своих агитационных материалов, но развешивание плакатов остаётся личным делом каждого.
— Если в государственном учреждении разместили одного кандидата, то и другой имеет право получить место и для себя. Но только если он обратится, никто не будет за ним ходить и заставлять его приносить плакаты, — рассказал заместитель председателя облизбиркома Игорь Лазарев.
К слову, на момент публикации новости плакаты Евгения Савченко, на которые обратил внимания студент, уже убрали. Об этом ещё на заседании комиссии сказала проректор НИУ «БелГУ» Светлана Острикова, которая заверила, что в университете сделают отдельный уголок для размещения агитации от всех кандидатов в губернаторы Белгородской области, пожелавших это сделать.