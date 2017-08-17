Белгородец Валерий Порядин стал абсолютным победителем Кубка мира по пауэрлифтингу

Доигровщик «Белогорья» провёл свой заключительный матч в составе национальной команды. Бессменный лидер и капитан сборной России по волейболу, легенда мирового волейбола Сергей Тетюхин завершает свою профессиональную карьеру. Об этом 40-летний игрок заявил после окончания матча за бронзовые медали Олимпийских игр-2016 , в котором россияне уступили команде США со счётом 2:3. — Это был мой последний матч в сборной России. В карьере? Давайте сегодня говорить только о сборной, — сказал Тетюхин журналистам после матча. Напомним, что свой дебютный матч за сборную Тетюхин провёл в мае 1996 года в рамках Мировой Лиги. За всё время выступления в команде Тетюхин становился двукратным обладателем Кубка мира, победителем Мировой Лиги 2002 года. Ему принадлежит уникальное достижение: волейболист принимал участие в шести (!) Олимпийских играх подряд, причём на предыдущих четырёх спортсмен неизменно привозил медали различного достоинства. В Сиднее-2000 Тетюхин стал серебряным призёром, в Афинах-2004 и Пекине-2008 он был бронзовым медалистом, а в Лондоне в 2012 году «вырвал» у судьбы долгожданное олимпийское золото. На Играх в Рио Сергей был удостоен чести нести знамя сборной на официальной церемонии открытия.Фото og.ru К слову, на Играх в Рио-де-Жанейро Сергей Тетюхин перешёл рубеж в 3 тысячи выигранных мячей в официальных матчах за национальную команду, набрав в восьми матчах Олимпиады 70 очков. Таким образом на сегодняшний день в его копилке 3002 выигранных мяча.