Белгородец Валерий Порядин стал абсолютным победителем Кубка мира по пауэрлифтингу

Белгородец Валерий Порядин стал мировым рекордсменом на Кубке мира по пауэрлифтингу, который завершился 13 августа в Курске. Мужчина завоевал четыре золотых медали, два кубка и установил мировой рекорд в становой тяге без экипировки.
По информации «Комсомольской правды», эти соревнования были для Порядина незапланированными и ему пришлось готовиться к ним всего за десять дней, в течение которых он смог сбросить восемь килограммов. Издание также сообщает, что до этого спортсмен выступал в Голландии, где завоевал две золотых медали и поставил мировой рекорд по становой тяге в категории до 90 килограммов. Следующий чемпионат, в котором белгородец планирует поучаствовать, пройдёт в Индии.