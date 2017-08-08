Под семь процентов годовых. Руководитель Белгородского отделения ПАО Сбербанк — о выгодных вкладах и будущем безналичной оплаты в транспорте

О новом вкладе с повышенной ставкой
Промо-вклад «Время сохранять» можно открыть до 18 августа. Его максимальная ставка, самая высокая среди всех вкладов банка, составляет семь процентов годовых. Чтобы получить такую ставку, надо оформить вклад в интернете через сайт или в приложении банка. Помимо этого, клиенту придётся ввести промокод, который можно получить после прохождения теста в группах банках в социальных сетях: во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Facebook.
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— Мы предлагаем самую высокую ставку среди наших вкладов. Понятно, что год-полтора назад такие цифры не звучали бы как-то впечатляюще. Но сейчас, исходя из тех ставок, которые предлагают другие банки, сопоставимые по надёжности с нами, семь процентов годовых – это хорошее предложение, — поясняет Александр Исаенко.
Менеджер рассказал, что за этот год клиенты вложили в банк 127 миллиардов рублей. Это на 10 миллиардов больше, чем за прошлый аналогичный период. Исаенко отмечает, что некоторые услуги банка в 30-40 процентах случаев клиент оформляет через интернет.
О сниженных процентных ставках по потребительским кредитам
В августе банк запустил акцию со сниженными процентными ставками по потребительским кредитам. Эти ставки фиксированные и равные для всех клиентов Сбербанка.
Например, в Белгородской области в кредит можно взять 300 тысяч рублей под поручительство. Если вы возьмёте эти деньги на срок до 24 месяцев, то ставка по кредиту составит 12,9 процентов годовых. Без обеспечения - 13,9 процентов годовых. Подробнее о специальных условиях можно прочитать здесь.
— В рамках этой акции мы предлагаем недифференцированные одинаковые ставки для всех категорий наших заёмщиков. При этом данные кредиты мы готовы выдать онлайн — вам даже не придётся приходить в банк, — комментирует Александр Исаенко.
Если человек получает зарплату или пенсию на карту Сбербанка, заявку действительно можно оформить онлайн, а деньги после одобрения кредита придут ему на дебетовую карту.
О безналичной оплате в транспорте
— Нам кажется, что людям нравится система безналичной оплаты в городском транспорте. Мы готовимся перейти к этапу полноценной эксплуатации этого решения. Сейчас определяем финальный вид самого устройства, потому что торговые терминалы, которые установлены сейчас в автобусах, выглядят странно. Они хороши для теста, но, очевидно, что не подходят для постоянной работы в общественном транспорте. Сейчас вместе с MasterCard мы думаем над финальным дизайном устройства, — объясняет управляющий Белгородским отделением ПАО Сбербанк.
Известно, что в конце года администрация Белгорода планирует провести тендер и на постоянной основе организовать безналичную оплату в общественном транспорте. Александр Исаенко пояснил, что у мэрии есть желание усложнить систему и сделать возможными пересадки.
— Идея в том, чтобы человек мог проехать из точки А в точку Б за фиксированную плату независимо от количества пересадок. Да, это потребует дополнительного оборудования, чтобы система запоминала банковскую карточку пассажира и не списывала деньги при пересадке. Также мы думаем, что в эту же систему можно встроить льготный проезд. Все эти операции будут проходить с использованием только вашей банковской карты, — резюмирует Александр Исаенко.
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