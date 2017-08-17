Доигровщик «Белогорья» провёл свой заключительный матч в составе национальной команды. Бессменный лидер и капитан сборной России по волейболу, легенда мирового волейбола Сергей Тетюхин завершает свою профессиональную карьеру. Об этом 40-летний игрок заявил после окончания матча за бронзовые медали Олимпийских игр-2016 , в котором россияне уступили команде США со счётом 2:3. — Это был мой последний матч в сборной России. В карьере? Давайте сегодня говорить только о сборной, — сказал Тетюхин журналистам после матча. Напомним, что свой дебютный матч за сборную Тетюхин провёл в мае 1996 года в рамках Мировой Лиги. За всё время выступления в команде Тетюхин становился двукратным обладателем Кубка мира, победителем Мировой Лиги 2002 года. Ему принадлежит уникальное достижение: волейболист принимал участие в шести (!) Олимпийских играх подряд, причём на предыдущих четырёх спортсмен неизменно привозил медали различного достоинства. В Сиднее-2000 Тетюхин стал серебряным призёром, в Афинах-2004 и Пекине-2008 он был бронзовым медалистом, а в Лондоне в 2012 году «вырвал» у судьбы долгожданное олимпийское золото. На Играх в Рио Сергей был удостоен чести нести знамя сборной на официальной церемонии открытия.Фото og.ru К слову, на Играх в Рио-де-Жанейро Сергей Тетюхин перешёл рубеж в 3 тысячи выигранных мячей в официальных матчах за национальную команду, набрав в восьми матчах Олимпиады 70 очков. Таким образом на сегодняшний день в его копилке 3002 выигранных мяча.
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Известные белгородцы рассказали, что они читают

В конкурсе областной библиотеки могут поучаствовать все желающие.

Белгородская областная научная библиотека запустила проект «31 регион предпоЧИТАЕТ». Белгородцы снимают видеоролики о книгах, которые они рекомендуют прочесть. В проекте уже поучаствовали руководитель издательского дома «Мир Белогорья» Олег Шевцов, федеральный тренер РСМ Владислав Миюсов, депутат облдумы Александр Щеглов, олимпийский чемпион Дмитрий Мусэрский, депутат горсовета Александр Пыж и другие.

Свой совет, что почитать, дала обозреватель «Фонаря» Олеся Шкреба.


Поучаствовать в конкурсе областной библиотеки может любой желающий. Видеоролики и заявки организаторам можно отправлять до 15 октября. 22 ноября сотрудники библиотеки объявят победителя. Подробнее о проекте можно узнать в официальной группе «ВКонтакте».

Напомним, что у нас на «Фонаре» тоже есть проект «Книжная полка», автор которого рассказывает о различных тематических подборках на основе своего читательского опыта.

Трофим Нарожный

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