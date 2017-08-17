Известные белгородцы рассказали, что они читают

Белгородская областная научная библиотека запустила проект «31 регион предпоЧИТАЕТ». Белгородцы снимают видеоролики о книгах, которые они рекомендуют прочесть. В проекте уже поучаствовали руководитель издательского дома «Мир Белогорья» Олег Шевцов, федеральный тренер РСМ Владислав Миюсов, депутат облдумы Александр Щеглов, олимпийский чемпион Дмитрий Мусэрский, депутат горсовета Александр Пыж и другие.

Свой совет, что почитать, дала обозреватель «Фонаря» Олеся Шкреба.





Поучаствовать в конкурсе областной библиотеки может любой желающий. Видеоролики и заявки организаторам можно отправлять до 15 октября. 22 ноября сотрудники библиотеки объявят победителя. Подробнее о проекте можно узнать в официальной группе «ВКонтакте».

Напомним, что у нас на «Фонаре» тоже есть проект «Книжная полка», автор которого рассказывает о различных тематических подборках на основе своего читательского опыта.