В Старом Осколе суд арестовал мужчин, обвиняемых в разбое и убийстве матери на глазах ребёнка

Старооскольский городской суд арестовал жителей Московской области, которые приехали в Старый Оскол, чтобы ограбить обеспеченную семью. Трёх мужчин обвиняют в групповом убийстве, совершённом с особой жестокостью по предварительному сговору, и разбое в крупном размере с незаконным проникновением в жилище и с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

По версии следствия, 28 декабря 2016 года в Старый Оскол к дому потерпевших приехали пятеро мужчин, которые заранее договорились их ограбить. Четверо подозреваемых в шапках с прорезями для глаз и в перчатках проникли в дом, а пятый остался ждать сообщников в машине. Дальше мужчины напали на спящих жену и мужа и стали их избивать, чтобы узнать, где они хранят деньги и драгоценности. Преступники избивали мать на глазах малолетней дочери, причём делали это с особой жестокостью — от полученной черепно-мозговой травмы женщина умерла на месте происшествия. После этого обвиняемые забрали 800 тысяч рублей и скрылись.

Следователь попросил суд арестовать подозреваемых на время следствия. Судья согласился с его доводами и отправил трёх мужчин в изолятор. Ещё двух подозреваемых пока поймать не удалось, их объявили в международный розыск. За совершённые преступления мужчинам грозит пожизненное лишение свободы. Постановления суда не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.