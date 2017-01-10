Мужчина зацепился за коряги и не мог выбраться из воды. В субботу, 29 августа, пресс-служба областного управления МЧС сообщила о происшествии на воде. Вечером 27 августа в центре Ракитного во время рыбалки с берега мужчина оступился и упал в воду. Он зацепился за коряги и не мог самостоятельно выбраться из водоема. Его спасли сотрудники районного отделения МЧС. Рыбака передали бригаде скорой помощи и доставили в больницу.
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вторник, 10 января

В Старом Осколе суд арестовал мужчин, обвиняемых в разбое и убийстве матери на глазах ребёнка

Пятеро мужчин из Москвы приехали в Старый Оскол, чтобы ограбить обеспеченную семью.

Старооскольский городской суд арестовал жителей Московской области, которые приехали в Старый Оскол, чтобы ограбить обеспеченную семью. Трёх мужчин обвиняют в групповом убийстве, совершённом с особой жестокостью по предварительному сговору, и разбое в крупном размере с незаконным проникновением в жилище и с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

По версии следствия, 28 декабря 2016 года в Старый Оскол к дому потерпевших приехали пятеро мужчин, которые заранее договорились их ограбить. Четверо подозреваемых в шапках с прорезями для глаз и в перчатках проникли в дом, а пятый остался ждать сообщников в машине. Дальше мужчины напали на спящих жену и мужа и стали их избивать, чтобы узнать, где они хранят деньги и драгоценности. Преступники избивали мать на глазах малолетней дочери, причём делали это с особой жестокостью — от полученной черепно-мозговой травмы женщина умерла на месте происшествия. После этого обвиняемые забрали 800 тысяч рублей и скрылись.

Следователь попросил суд арестовать подозреваемых на время следствия. Судья согласился с его доводами и отправил трёх мужчин в изолятор. Ещё двух подозреваемых пока поймать не удалось, их объявили в международный розыск. За совершённые преступления мужчинам грозит пожизненное лишение свободы. Постановления суда не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

Андрей Маслов

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#Старый Оскол #убийство #Старооскольский городской суд
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