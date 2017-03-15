В Белгородской области мужчина убил женщину за отказ выйти за него замуж

В Новооскольском районе суд вынес приговор 40-летнему жителю, которого признал виновным в убийстве знакомой.
Следствие установило, что в декабре 2016 года мужчина и женщина отдыхали вместе дома у обвиняемого. Они поссорились, так как потерпевшая не захотела выйти замуж за кавалера. После взаимных упрёков и оскорблений осуждённый жестоко избил женщину и несколько раз ударил её ножом в грудь и шею. Она скончалась на месте ссоры.
Суд приговорил жителя Нового Оскола к 9 годам и 9 месяцам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года. Кроме того, он обязал его выплатить 1 миллион рублей семье потерпевшей.