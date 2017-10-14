Белгородцы могут отправить на конкурс свои техно-стартапы

Компания «Ростелеком», Фонд развития интернет-инициатив и фонд «Сколково» набирают работы в совместную программу развития стартапов. Организаторы будут поддерживать создателей оборудования и программных обеспечений для виртуальных телекоммуникаций, а также развивать проекты по кибербезопасности, видеоаналитике, технологиям компьютерного зрения, connected cars, дронам и smart cars.

Для участия конкурсе нужно подать заявку на сайте компании «Ростелеком» до 18 октября. Стартап должен соответствовать IT тематике и быть готов к продаже. В команде разработчиков должно быть не меньше двух человек, а прогнозируемый оборот не меньше 300 миллионов рублей в год через 3–5 лет.

— Участие в программе для стартапов — новый опыт для «Ростелекома». Компания получает возможность оценивать перспективные технологии и разработки на этапе их появления. Это очень важно в эпоху создания цифровой экономики, когда именно наличие передовых технологий будет определять возможность роста компании. Эта программа позволит «Ростелекому» быть в курсе новых достижений, которые компания сможет оперативно внедрять для получения конкурентных преимуществ. Для успешного пилотирования продуктов стартапов «Ростелеком» предоставит им доступ к технической и бизнес-инфраструктуре компании, — рассказывает вице-президент по развитию бизнеса компании «Ростелеком» Александр Айвазов.

«Ростелеком» будет сотрудничать с разработчиками самых интересных и перспективных проектов. Компания готова инвестировать в стартапы или выкупать их у разработчиков. А сами авторы смогут доработать стартап на технологической площадке «Ростелекома» и попробовать вывести продукт на рынок через их абонентскую базу.

С разработчиками планируют работать больше 160 трекеров и экспертов фонда развития интернет-инициатив. Они помогут предпринимателям проверить спрос на продукт, выстроить маркетинг и продажи. Фонд уже запустил 20 совместных акселераторов, сделал 50 пилотов, среди которых Stafory, МТС, HotWifi, «Ингосстрах», «Кнопка Жизни», Enel, BrandQuad, Stada и многие другие. Фонд вложит в каждый успешный проект до 25 миллионов рублей, а в стартапы, дошедшие до раунда А, — до 324 миллионов рублей.

— Фонд «Сколково» также поддержит интересные «Ростелекому» команды. Те из них, которые получат статус участника «Сколково», смогут воспользоваться всеми инструментами поддержки Фонда, включая микрогранты до 1,5 миллиона рублей, гранты от 5 до 300 миллионов рублей (при выполнении условий грантовой политики), сопровождение проекта в процессе реализации «пилота» и дальнейшей работы с «Ростелекомом» для успешного вывода решения на рынок. Т8, «Рэйдикс», Qrator Labs – это только часть примеров успешного коммерческого сотрудничества между участниками «Сколково» и «Ростелекомом», — говорит директор по акселерации по направлению «Телекоммуникации» Фонда «Сколково» Анастасия Демидова.