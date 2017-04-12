В Белгородской области дроны будут использовать для создания электронных карт

«Ростелеком» закупил для своего белгородского филиала несколько беспилотных летательных аппаратов на общую сумму 19,6 миллиона рублей. Об этом сообщают «Ведомости». По информации издания, в регионе дроны будут использовать для создания электронных карт полей, мониторинга сельскохозяйственной техники, инвентаризации сельхозугодий. Кроме того, беспилотники помогут при проведении экологических мониторингов, составлении топографических планов, мониторинге лесов и рек и даже в охране природы.
Белгородский проект — пилотный проект «Ростелекома» по освоению дронов. Если результаты себя оправдают, его распространят и на другие филиалы компании.
— Одними из стратегических направлений развития «Ростелекома» являются промышленный интернет и работа с большими массивами данных […]. Компания планирует организовать пилотную зону по обработке данных для нужд ЖКХ, сельского хозяйства, дорожного строительства, лесного хозяйства. Полученные результаты позволят принять решение о целесообразности расширения проекта на другие регионы, — приводят «Ведомости» слова руководителя пресс-центра компании Андрея Полякова.