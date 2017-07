В России ​разработают Национальную биометрическую платформу

Отвечать горожанам будет исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД. В понедельник, 20 июля, городское УМВД и газета «Наш Белгород» проводят «прямую линию», на которой горожане смогут задать вопросы о коррупции. Отвечать на них будет исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Белгороду Андрей Кузнецов. Вопросы можно задавать по телефону +7 (4722) 23-14-51 с 12:00 до 13:00. На оплату штрафа у обвиняемых есть 30 дней. По информации пресс-службы Свердловского районного суда, судья впервые вынес постановление о прекращении уголовного дела и назначил двум обвиняемым в покушении на кражу судебный штраф 10 тысяч рублей. Двух мужчин подозревали в покушении на кражу с причинением человеку значительного ущерба. Обвиняемые признали свою вину и добровольно возместили ущерб потерпевшему. Кроме того, у них были хорошие характеристики, и они не возражали, чтобы им заменили уголовное наказание на судебный штраф. Теперь мужчины должны заплатить по 10 тысяч рублей в течение месяца. Если они не выплатят штрафы, тогда суд отменит постановление о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа и направит материалы уголовного дела в Следственный комитет РФ для привлечения обвиняемых к уголовной ответственности. Молодой водитель не справился с управлением, и автомобиль перевернулся. В Чернянском районе в воскресенье, 11 сентября, на автодороге «Короча — Чернянка — Красное» водитель на ВАЗ-2114 ехал пьяным. Раньше его уже лишали прав. 21-летний молодой человек не справился с управлением, съехал на обочину, где автомобиль опрокинулся. От полученных травм 20-летний пассажир скончался на месте аварии. На восстановление воинских мемориалов фонд «Поколение» потратил более 100 миллионов рублей. В среду, 27 апреля, руководитель фонда «Поколение» Андрей Скоч открыл в селе Пушкарном Белгородского района после реконструкции памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.— Наш фонд начал программу по восстановлению воинских мемориалов десять лет назад. Этот мемориал стал 171-м восстановленным памятником. Программа распространилась не только на Белгородскую область, но и далеко за её пределы, и даже за пределы нашего государства. Китай, Венгрия, Болгария — там тоже лежат наши отцы, деды и прадеды, которые когда-то отдали жизнь за сегодняшний день. Это очень важный день, потому что мы завершили программу реконструкции воинских захоронений в Белгородской области, и сегодня я с большим чувством доброты и благодарности хочу всех попросить открыть этот вновь реконструированный воинский мемориал, — обратился к присутствующим депутат Государственной Думы РФ Андрей Скоч.Реконструированная фондом «Поколение» скульптура выполнена из меди. Фонд заменил постамент памятника, облицовал его гранитными плитами, провёл капитальный ремонт стелы, усилив и заменив удерживающие конструкции. Кроме того, он благоустроил территорию, прилегающую к памятнику, — её озеленили, здесь установили ограждение и освещение. — Для меня этот проект важен потому, что таким образом я могу сказать «спасибо» своему уже давно умершему дедушке. Каждому ветерану, каждому прадеду, каждому деду, каждому отцу я отдаю благодарность своей души за то, что они когда-то показали пример такой стальной крепости, — поделился с журналистами Андрей Скоч.Всего на восстановление воинских мемориалов фонд «Поколение» потратил более 100 миллионов рублей. К 9 мая должны также открыться обновлённые памятники в Волоконовском и Ровеньском районах. Кроме того, к празднику фонд перечислит крупные суммы во все районные советы ветеранов. Справка «Фонаря»С октября 1941 года по август 1943 года Пушкарное Белгородского района находилось в немецкой оккупации. 5 августа 1943 года солдаты 73-й гвардейской стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии освободили село. В братской могиле похоронили 124 воинов, погибших в этих боях. Первый памятник на этом месте появился в 1967 году, его автор и архитектор остались неизвестными. Скульптором реконструированного в 2016 году фондом «Поколение» памятника стал Юрий Чернышёв. 22-летняя девушка после окончания вуза должна была получить жильё, но администрация района не предоставила его ей. В Корочанском районе прокурор через суд добился, чтобы 22 летней девушке-сироте предоставили муниципальное жильё. Местная жительница закончила вуз и по закону должна была получить жилую площадь от администрации района, но до сих пор её не получила. Прокурор района обратился в Корочанский районный суд, чтобы обязать местную администрацию выдать девушке жильё. Суд удовлетворил иск, а позже администрация района безуспешно пыталась обжаловать его в Белгородском областном суде. — Судебным решением иск прокурора был удовлетворён, на администрацию муниципального образования «Корочанский район» возложена обязанность предоставить сироте благоустроенное жилое помещение по договору найма специализированного жилья в трёхмесячный срок со дня вступления в силу решения суда, — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры. Впервые в Белгороде Александр Фридман проведёт два семинара подряд. Во вторник, 4 апреля, бизнес-тренер Александр Фридман расскажет белгородцам о том, как лидеру управлять эмоциями и какое влияние они оказывают на других, а на следующий день — как регулировать отношения с подчинёнными. На первом семинаре участники познакомятся с технологиями развития «эмоциональной эластичности», научатся избавляться от стресса и смогут попробовать некоторые «инструменты» управления эмоциями. На втором — узнают, как выстраивать отношения с подчинёнными, измерять «градус» отношений и выбирать наиболее продуктивные форматы взаимоотношений с работниками. Подробнее о семинарах Александра Фридмана можно узнать на сайте. Стоимость билета — от 13 тысяч рублей. Зарегистрироваться на семинары можно по телефону +7 (4722) 373-678 или отправить заявку по почте: info@rimedo.ru Справка «Фонаря»Александр Фридман — управляющий партнёр консалтинговой компании AmadeusGroup (Рига, Латвия), бизнес-тренер и консультант. В профессии 24 года. Автор лонгселлера «Вы или Вас: профессиональная эксплуатация подчинённых», книги «Вы или Хаос: профессиональное планирование для регулярного менеджмента», 15-и учебных видеосеминаров и 12-и аудиосеминаров. Фото фридман.ресурс1.рфНа правах рекламы Викторину приурочили к Году экологии и особо охраняемым природным территориям в России. Для одиннадцатиклассников подшефной школы работники отдела охраны окружающей среды Стойленского ГОКа провели экологическую викторину «Знаете ли вы?». Школьники ответили на 15 вопросов о правилах охраны растений и животных, экологических мероприятиях и экологической культуре. — Цель этой викторины — повышение экологических знаний, воспитание гуманного отношения к природе, чувство ответственности за всё живое на земле. Такие мероприятия заставляют задуматься подрастающее поколение о красоте, богатстве и сохранении мира природы, а также о бережном к нему отношении. Викторина «Знаете ли вы?» стала для ребят отличной проверкой тех знаний, что они почерпнули из различных источников, — рассказал начальник отдела охраны окружающей среды Стойленского ГОКа Эдуард Тарасов.На правах рекламы Родственники согласились поучаствовать в съёмках ток-шоу на Первом канале. Родственники двух пропавших девушек из Старого Оскола будут сниматься в сюжете программы «Пусть говорят». Съемки пройдут второго декабря, но пока неизвестно, когда программа выйдет в эфир. Раньше родственники и участники поисков в группе во «ВКонтакте» призывали всех неравнодушных отправлять заявки на участие в подобных ток-шоу. Напомним, что девушки пропали в Старом Осколе с разницей в два года при схожих обстоятельствах. Перед исчезновением они обе общались с Михаилом Саплиновым, которого на время следствия арестовал судом по подозрению в убийстве одной из них. В самом деле много неизвестного: девушек или их тела до сих пор не нашли. Основную известную на сегодняшний официальную информацию мы собрали в нашем материале. На сайте ведомства опубликовали список телефонов основных управляющих компаний Белгорода. На официальном сайте областного департамента ЖКХ опубликовали список основных управляющих компаний, обслуживающих многоквартирные дома в Белгороде. В сообщении сказано, что при обнаружении наледи жителям областного центра нужно сообщать в управляющие компании. В ведомстве также напомнили, что телефоны диспетчеров УК и ТСЖ указаны на квитанциях по оплате услуг ЖКХ.Полный список управляющих компаний и товариществ собственников жилья с телефонами диспетчеров смотрите на сайте департамента ЖКХ. Благодаря деньгам, собранным во время своеобразного благотворительного марафона, Екатерина Петровна Нагаева и Мария Денисовна Колтакова спустя 70 лет вновь окажутся в городах, которые когда-то освобождали. Двое ветеранов Великой Отечественной войны из Белгорода — Екатерина Петровна Нагаева и Мария Денисовна Колтакова — спустя 70 лет всё-таки побывают в Праге и Берлине. История трёх женщин, освобождавших европейские столицы вместе с Cоветской армией, была опубликована в апрельском номере журнала «Белгородский бизнес-класс». Деньги на поездку буквально собирали «с миру по нитке». Суммы пожертвований — от 500 рублей до 50 тысяч рублей.В Москве белгородские фронтовички побывали у памятника г