В России ​разработают Национальную биометрическую платформу

Компания «Ростелеком» утвердила план разработки Национальной биометрической платформы. Новую систему заказали в Центральном банке РФ и Министерстве связи и массовых коммуникаций. Предполагается, что эту систему будут использовать банки, чтобы упростить работу со своими клиентами. Новая платформа позволит частным лицам дистанционно работать с банками.
— К осени будет разработан механизм регистрации биометрических образцов и контроля качества решений для Национальной биометрической платформы. До конца года «Ростелеком» планирует запустить систему в опытную эксплуатацию, после чего кредитные организации смогут подключиться к системе и начать её тестирование, — пояснили в пресс-службе «Ростелекома».
Известно, что для работы новой программы надо изменить законодательство. Так как сейчас по закону клиент обязан лично присутствовать в банке, чтобы открыть счёт. Сейчас на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, который на правовом уровне позволит открывать счёт без личного присутствия.
— Создание Национальной биометрической платформы позволит «Ростелекому» стать оператором цифровой идентификации для банковского сектора, а в дальнейшем для всех отраслей экономики. Использование НБП повысит уровень защиты как данных, так и самих пользователей системы, а также сделает цифровые услуги ещё более доступными, — комментирует Михаил Осеевский, президент «Ростелекома».