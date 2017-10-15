В Белгородской области от гриппа привили почти 284 тысячи человек

В Белгородской области израсходовали половину вакцин от гриппа. Об этом сообщает сайт Go31.ru. Издание пишет, что в настоящий момент от вируса привиты 194 тысяч взрослых и почти 90 тысяч детей.

Первая партия вакцины против гриппа поступила в область в конце августа. Она уже использована. В начале октября врачи получили второй транш. За осень планируют привить 40 процентов жителей региона.

Бесплатно сделать прививку могут дети от шести месяцев до семи лет, учащиеся школ, студенты, призывники, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями, медработники, работники сферы обслуживания и транспорта, учителя, воспитатели и пенсионеры. Остальным придётся платить деньги или прививаться за счёт работодателя.

Как сообщает Go31, вакцина российского производства — «Совигрипп» — по словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Елены Оглезневой, может соперничать с зарубежными аналогами. Единственное противопоказание — это аллергия на куриный белок.

Всю информацию о вакцинации можно узнать по телефону горячей линии 8 (800) 222-04-31 и 31-27-95. Она будет работать до 16 октября.