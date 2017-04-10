Врач в смартфоне. Как телефон помогает следить за состоянием здоровья

Белгородский районный суд приговорил обвиняемых к пяти годам лишения свободы и крупному штрафу. Двух белгородцев осудили за групповой разбой, вымогательство с применением насилия и причинение тяжкого вреда здоровью.В феврале 2014 года мужчина и женщина вооружились травматическим пистолетом и пришли к знакомому, чтобы потребовать с него якобы имевшийся долг. Угрожая расправой, они избили потерпевшего, забрали у него автомобиль «Мерседес-Бенц» и заставили написать расписку о ещё одному несуществующем долге в 60 тысяч рублей. В суде белгородцы вину не признали и заявили о том, что пострадавший их оговаривает, а потом, перед вынесением приговора, скрылись. Полицейские разыскивали подсудимых больше года, нашли их в Крыму и отправили назад в Белгород. — За совершение преступлений каждому из их назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, а также взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевшего в размере 400 тысяч рублей, — сообщается на сайте Белгородского районного суда. К ликвидации аварии привлекли 96 человек и 32 единицы техники. В Строителе закончили работу по восстановлению отопления в жилых домах. — По состоянию на 16:00 21 января 2016 года аварийно-восстановительные работы в городе Строитель Яковлевского района завершены, — сообщили в пресс-службе МЧС по Белгородской области. Спасатели уточнили, что для восстановления работы котельной в нормальном режиме может потребоваться ещё около двух часов, пока заполняется система теплоснабжения. Напомним, что вечером 20 января из-за аварии с трубопроводом без горячей воды остались почти семь тысяч жителей Строителя. В общей сложности на ремонт труб потратили почти сутки, к ликвидации аварии привлекли 96 человек и 32 единицы техники.Коммунальщики просят при возникновении чрезвычайной ситуации звонить в единую службу спасения по телефону 01. Проект «Клиентоориентированный чиновник» реализуют к концу 2017 года. В Белгороде запустили проект «Клиентоориентированный чиновник». — Основная задача — сделать чиновника открытого для горожан, сделать то самое взаимодействие между горожанином и чиновником, которого мы добиваемся, с одной стороны, проектом «Активный горожанин», с другой — «Клиентоориентированный чиновник». Это шаги навстречу друг другу и осознание самими чиновниками того, что они работают для города, для горожан, — рассказала телеканалу «Белгород 24» начальник городского управления информации и массовых коммуникаций Светлана Губина. До конца 2017 года мэрия намерена проводить мониторинг качества оказания услуг населению, проверять дресс-код среди городских чиновников и прочее. Портал «Белновости», сообщая об обсуждении проекта на факультете журналистики НИУ «БелГУ», приводит «мнение большинства участников дискуссии» о том, что, в первую очередь, чиновники должны искренне любить людей и стремиться им помочь, а также хорошо разбираться в своей сфере деятельности. Мы предлагаем читателям также определить основные качества, которыми должен обладать любой чиновник.Опрос «Каким должен быть чиновник?» ПАО «Сбербанк» предоставляет ипотечные кредиты клиентам застройщиков и риелторов, являющихся партнёрами банка. Белгородское отделение ПАО «Сбербанк» организовало пресс-тур по новостройкам, чтобы рассказать об условиях ипотечного кредитования для населения. В Белгородской области порядка 300 застройщиков и риелторских агентств являются партнёрами банка — для клиентов этих компаний процедура приобретения жилья по программе ипотеки проходит весьма просто. — Если в 2013 году на наших партнёров приходилось порядка десяти процентов от ипотечных сделок, заключённых банком, то теперь эта цифра превышает почти 50 процентов, — рассказала начальник сектора жилищного кредитования Белгородского отделения ПАО «Сбербанк» Полина Котова. Специальная программа Сбербанка «Партнёр онлайн», установленная в офисах компаний, позволяет быстро подать заявку на ипотеку. Например, клиент обращается к застройщику, сообщает свои пожелания — какая цена квартиры кажется ему посильной, какой район он предпочитает, какой суммой располагает для первого взноса — и менеджер компании заполняет заявку, которая автоматически направляется в банк. Так как объекты партнёрских компаний уже одобрены банком, клиенту не нужно ждать согласования квартиры. В течение одного-двух дней ему приходит SMS-сообщение с ответом банка: одобрена ипотека или нет. Клиент экономит время и силы — ему не нужно собирать документы, относить их в банк и обращаться к клиентскому менеджеру.Фото пресс-службы Белгородского отделения ПАО «Сбербанк»По этой программе работает белгородская «Домостроительная компания», которая также предоставляет дополнительные возможности для приобретения жилья по ипотеке. — Мы предлагаем ипотеку на те объекты, на которые распространяется наша акция «Платим вместе» — это микрорайон Новосадовый и жилой комплекс «Гостёнский». «Платим вместе» — это акция, по которой мы в первый год либо возвращаем проценты по ипотеке, либо уменьшаем первоначальный взнос с 20 процентов до десяти. Но большинству людей выгоднее, когда мы возвращаем проценты: многие либо снимают квартиру, либо копят на отделку. Этим людям нужны свободные средства. Когда они платят первый год не 20 тысяч в месяц, а пять, им это гораздо выгоднее, — отметил менеджер по продажам ДСК Егор Порожнюк. Так, в посёлке Новосадовом ДСК предлагает бюджетные варианты жилья. Квартира площадью в 31 квадратный метр здесь обойдётся в 1,5 миллиона рублей. Аккуратные дома разной этажности — есть подъезды на пять и семь этажей — возвышаются над зелёными насаждениями. Каждый подъезд оборудован грузовыми лифтами, поэтому переезд не потребует больших усилий. Каждая квартира отапливается индивидуально, поэтому здесь жильцы не страдают от жары и не мёрзнут, настраивая температуру в помещении по своему усмотрению. Воздух здесь намного чище, чем в городе, — хотя их разделяют всего 12 километров, — а инфраструктура развивается очень динамично. Уже сейчас в Новосадовом есть магазины, аптеки, детские сады и школа. Чтобы привлечь малый и средний бизнес в посёлок, ДСК предложил акцию на коммерческую недвижимость: предпринимателям достаточно внести 20 процентов первоначального взноса, а оставшуюся часть можно погасить в рассрочку за пять лет. Цена за квадратный метр начинается от 35 тысяч рублей. — Таким образом, мы продали много коммерческой недвижимости. К концу лета предприниматели будут открывать и стоматологические кабинеты, и парикмахерские, и магазинчики, — рассказала директор по продажам ДСК Татьяна Масленикова. Фото пресс-службы Белгородского отделения ПАО «Сбербанк»Другой крупный партнёр Сбербанка — это ЖБК-1. Он предлагает квартиры в новостройках в Восточной части Белгорода. Территориально жильё находится в городе, а документально — в посёлке Разумное. Это удобно и при оплате коммунальных платежей — в пригороде тарифы на услуги ЖКХ ниже, чем в городе, — и при оформлении полисов ОСАГО на автомобили — негородская прописка значительно снижает стоимость полиса. Здесь дома разной этажности с квартирами, с повышенной отделкой «под ключ». ЖБК-1 предлагает покупателям уютные «однушки», комфортные «двушки» и просторные «трёшки». Во дворах домов обустроены детские площадки, закрытые уличные сушилки для белья, футбольные поля и спортивные площадки. Чтобы обеспечить безопасность детей, застройщики вынесли парковочные места за пределы двора — на машине можно подъехать к подъезду, занести тяжёлые покупки в дом. Цена квартир в этом районе начинается от 1,2 миллиона рублей. Отметим, что Сбербанк предоставляет клиентам ипотечные кредиты с государственной поддержкой — по этой программе ставки по ипотеке начинаются от 11,4 процента годовых.На правах рекламы Из 70 человек, участвовавших в восхождении на Эльбрус, до вершины добрались только 37. Дмитрий Выродов поднялся на вершину Эльбруса и установил там флаг Волоконовского района.Фото alpfederation.ru— Я большой патриот родного края. Очень люблю свою малую родину. Идеей вознести главный символ нашего района на самую большую вершину в Евразии (5642 метра — прим. ред.), чтобы о месте, где я родился, узнала вся Европейская часть материка — загорелся давно. Но только в этом году её удалось осуществить, — рассказал Дмитрий Выродов.Всего покорить вершину Эльбруса на «Эльбрусиаде-2016» пытались 70 человек из России и зарубежья, но удалось это только 37 из них. Дмитрий Выродов, уроженец Волоконовки, был одним из сопровождающих группы. Сергей Сорокин и собака Яра нашли женщину в полутора километрах от дома. Сергей Сорокин и Яра, фото пресс-службы УМВД по Белгородской области Белгородский кинолог Сергей Сорокин и его собака Яра нашли пожилую женщину, которая собиралась покончить жизнь самоубийством. В полицию обратились её родственники, когда женщина ушла из дома и оставила записку, в которой она попрощалась с родными и написала о своём желании умереть.— С помощью записки, являвшейся носителем запаха, собака взяла след. Более полутора километров Яра вела за собой инспектора-кинолога, и, вскоре, в зарослях кустарника полицейский заметил силуэт женщины, — рассказали в пресс-службе УМВД по Белгородской области.Пожилая женщина жива, полиция уже передала её родственникам. По предварительным данным, за медицинской помощью обратились около 30 человек. В среду, 13 апреля, на птицефабрике «Ново-Ездоцкая» в Шебекинском районе произошла утечка фреона. В районной больнице «Фонарю» рассказали, что за медицинской помощью обратились около 30 сотрудников предприятия. Трое человек госпитализированы со средней степенью отравления. Людям с лёгкой степенью отравления медицинскую помощь оказали на месте. Утечка фреона произошла в цеху по забою птицы.В пресс-службе ГУ МЧС на данный момент не смогли прокомментировать аварию на птицефабрике. — Звоните нам только тогда, когда информация появится на нашем сайте. Иначе мне придётся бросить работу, звонить и узнавать для вас эту информацию, — заявила руководитель пресс-службы ведомства Марина Антонова корреспонденту «Фонаря». В пресс-службе компании «Белая птица», которой принадлежит птицефабрика, пообещали в ближайшее время прокомментировать происшествие. По уточнённым данным, в Шебекинскую районную больницу госпитализировано десять сотрудников птицефабрики. В пресс-службе «Белой птицы» пояснили, что утечка фреона произошла в 8:45 в цехе завода по
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Врач в смартфоне. Как телефон помогает следить за состоянием здоровья

В нашем очередном обзоре с МТС/Медиа рассказываем, как будет работать новое приложение от МТС — онлайн-консульHтации с московскими врачами, и какие есть ещё другие приложения, которые помогают следить за состоянием здоровья. Часть нашего обзора посвящена телемедицине — направлению, в основе которого лежит применение современных коммуникационных технологий для проведения медицинских консультаций удалённо.

Проконсультироваться у лучших врачей

Если практически в каждой поликлинике есть терапевты и отоларингологи, то аллерголог или тропиколог (специалист по тропическим болезням — прим. ред.) — специалисты, найти которых в регионах бывает очень проблематично. Стоит также помнить, что придётся потратиться на визит к такому редкому доктору, доехать до него и, скорее всего, отстоять в очереди. Также заранее неизвестен опыт врача и не всегда есть уверенность в его компетенции.

Новый сервис МТС позволит проконсультироваться у московских специалистов, не выходя из дома. Телемедицинские технологии — действенная альтернатива обращениям к непрофессионалам за советами и рекомендациями, самолечению, народной медицине и заговорам, в которые до сих пор верят некоторые бабушки и дедушки.Белгородцы смогут закачать себе на телефон приложение, зарегистрироваться и обратиться за консультацией к квалифицированным специалистам из столицы.

Когда вы определитесь, консультация какого именно врача вам необходима, вы можете в приложении посмотреть его должность, специализацию, образование, трудовой стаж, профессиональные и научные достижения. Пациент сможет выбрать врача и удобное время общения с ним или получить срочную консультацию дежурных специалистов, а также, в случае необходимости, записаться на очный приём. Оплатить такую консультацию можно прямо в приложении с помощью банковской карты или со счёта МТС.

Проконтролировать, сколько воды выпили

Иллюстрация u.yablyk.com

Есть общая рекомендация — чтобы чувствовать себя комфортно, человек должен выпивать 1,5–2 литра воды в день (из школы вы, наверное, помните, что в теле человека содержится примерно 70-80 процентов воды, поэтому соблюдение водного баланса крайне важно — прим. ред.). Точнее эту цифру может определить врач после того, как оценит физическое состояние человека, но соблюдать рекомендуемую норму потребления воды может каждый. Поможет в этом специальное приложение Waterbalance. В нём заложен игровой принцип: вы вписываете информацию о выпитой жидкости, система хвалит вас, даёт баллы, а потом напоминает выпить ещё стаканчик. Кстати, сюда можно вносить также выпитый чай и кофе, но только следует помнить, что эта жидкость не добавляет воды, а выводит её из организма.

Проверить зрение

Уж сколько раз твердили миру, что… глазам нужно давать отдыхать, но повторить это ещё раз не будет лишним. Даже человек с идеальным зрением после того, как проведёт весь день за монитором компьютера или смартфона, может почувствовать жжение и увидеть «песок» в глазах. К слову, в последней версии iOS появился «ночной режим», который включается за час–два до сна и обеспечивает экрану щадящую подсветку.

Иллюстрация ochkarik.ru

Если замечаете покраснение или зуд к концу дня, а к офтальмологу вы давно не обращались, то можно проверить зрение в мобильном приложении iКулист. Конечно, ни о каком 100-процентном результате речи не идёт, но приложение позволит самостоятельно провести упрощённую диагностику и даже проверить остроту зрения у малышей. Чтобы это сделать, нужно разместить смартфон с приложением на расстоянии вытянутой руки (будто делаете селфи) и посмотреть на экран. Там есть и разноцветные картинки для проверки на дальтонизм, и знакомые с детства Ш и Б. Если у вас появились какие-то сомнения после такой первичной проверки, лучше сходить к врачу, чтобы он провёл уже полноценное обследование.

Держать себя в тонусе

Иллюстрация overclockers.ru

Приложение Seven рассчитано на тех, кто всегда отвечает, что у него нет в день лишнего часа, чтобы заняться физическими упражнениями. Теперь для этого нужно всего семь минут. Приложение пригодится людям, ведущим сидячий образ жизни, чтобы поддерживать себя в тонусе. Такую систему семиминутных тренировок придумали в Нью-Йорке — там тоже хотели получить максимальный эффект за минимальное время. Чтобы выполнять предлагаемый комплекс упражнений, не нужно использовать специальное оборудование, достаточно просто быть в удобной одежде. Приложение предлагает каждому отжимания, приседания, нагрузку на пресс и другие. Оно вовлекает пользователей в игру и помогает пройти уровни подготовленности от новичка до атлета.

Вовремя выпить лекарство

Некоторым людям бывает просто необходимо быть в курсе своего состояния и принимать лекарства в строго определённое время. Это могут быть не только люди с какими-либо заболеваниями, но и те, кто поддерживает организм витаминами и пищевыми добавками. Чтобы эффект от лечения был максимальным, нужно всё делать строго по расписанию. Поможет в этом приложение Medisafe.

Избавиться от вредных привычек

Иллюстрация techno-speak.com

Чтобы поддерживать себя в здоровой форме, нужно, конечно же, избавляться от вредных привычек. Например, от курения. В приложение «Моя последняя сигарета» можно внести информацию о том, сколько человек курит, в каком физическом состоянии находится, и программа расскажет, насколько увеличивается или сокращается его продолжительность жизни. Принцип простой: чем дольше без никотина, тем здоровее и дольше живёшь. Ещё одно приложение, которое поможет избавиться от вредных привычек, — iBeer. Оно превращает телефон в виртуальный стакан пива. Такой мобильной кружкой можно чокнуться с друзьями и поддержать компанию, не став при этом белой вороной. Помните, что зло не в бокалах вина, а в их количестве.

Ещё больше лайфхаков и полезных подборок можно найти на МТС\Медиа.

Партнёрский материал

Игорь Резанов

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