Врач в смартфоне. Как телефон помогает следить за состоянием здоровья

Проконсультироваться у лучших врачей
Если практически в каждой поликлинике есть терапевты и отоларингологи, то аллерголог или тропиколог (специалист по тропическим болезням — прим. ред.) — специалисты, найти которых в регионах бывает очень проблематично. Стоит также помнить, что придётся потратиться на визит к такому редкому доктору, доехать до него и, скорее всего, отстоять в очереди. Также заранее неизвестен опыт врача и не всегда есть уверенность в его компетенции.
Новый сервис МТС позволит проконсультироваться у московских специалистов, не выходя из дома. Телемедицинские технологии — действенная альтернатива обращениям к непрофессионалам за советами и рекомендациями, самолечению, народной медицине и заговорам, в которые до сих пор верят некоторые бабушки и дедушки.Белгородцы смогут закачать себе на телефон приложение, зарегистрироваться и обратиться за консультацией к квалифицированным специалистам из столицы.
Когда вы определитесь, консультация какого именно врача вам необходима, вы можете в приложении посмотреть его должность, специализацию, образование, трудовой стаж, профессиональные и научные достижения. Пациент сможет выбрать врача и удобное время общения с ним или получить срочную консультацию дежурных специалистов, а также, в случае необходимости, записаться на очный приём. Оплатить такую консультацию можно прямо в приложении с помощью банковской карты или со счёта МТС.
Проконтролировать, сколько воды выпили
Есть общая рекомендация — чтобы чувствовать себя комфортно, человек должен выпивать 1,5–2 литра воды в день (из школы вы, наверное, помните, что в теле человека содержится примерно 70-80 процентов воды, поэтому соблюдение водного баланса крайне важно — прим. ред.). Точнее эту цифру может определить врач после того, как оценит физическое состояние человека, но соблюдать рекомендуемую норму потребления воды может каждый. Поможет в этом специальное приложение Waterbalance. В нём заложен игровой принцип: вы вписываете информацию о выпитой жидкости, система хвалит вас, даёт баллы, а потом напоминает выпить ещё стаканчик. Кстати, сюда можно вносить также выпитый чай и кофе, но только следует помнить, что эта жидкость не добавляет воды, а выводит её из организма.
Проверить зрение
Уж сколько раз твердили миру, что… глазам нужно давать отдыхать, но повторить это ещё раз не будет лишним. Даже человек с идеальным зрением после того, как проведёт весь день за монитором компьютера или смартфона, может почувствовать жжение и увидеть «песок» в глазах. К слову, в последней версии iOS появился «ночной режим», который включается за час–два до сна и обеспечивает экрану щадящую подсветку.
Если замечаете покраснение или зуд к концу дня, а к офтальмологу вы давно не обращались, то можно проверить зрение в мобильном приложении iКулист. Конечно, ни о каком 100-процентном результате речи не идёт, но приложение позволит самостоятельно провести упрощённую диагностику и даже проверить остроту зрения у малышей. Чтобы это сделать, нужно разместить смартфон с приложением на расстоянии вытянутой руки (будто делаете селфи) и посмотреть на экран. Там есть и разноцветные картинки для проверки на дальтонизм, и знакомые с детства Ш и Б. Если у вас появились какие-то сомнения после такой первичной проверки, лучше сходить к врачу, чтобы он провёл уже полноценное обследование.
Держать себя в тонусе
Приложение Seven рассчитано на тех, кто всегда отвечает, что у него нет в день лишнего часа, чтобы заняться физическими упражнениями. Теперь для этого нужно всего семь минут. Приложение пригодится людям, ведущим сидячий образ жизни, чтобы поддерживать себя в тонусе. Такую систему семиминутных тренировок придумали в Нью-Йорке — там тоже хотели получить максимальный эффект за минимальное время. Чтобы выполнять предлагаемый комплекс упражнений, не нужно использовать специальное оборудование, достаточно просто быть в удобной одежде. Приложение предлагает каждому отжимания, приседания, нагрузку на пресс и другие. Оно вовлекает пользователей в игру и помогает пройти уровни подготовленности от новичка до атлета.
Вовремя выпить лекарство
Некоторым людям бывает просто необходимо быть в курсе своего состояния и принимать лекарства в строго определённое время. Это могут быть не только люди с какими-либо заболеваниями, но и те, кто поддерживает организм витаминами и пищевыми добавками. Чтобы эффект от лечения был максимальным, нужно всё делать строго по расписанию. Поможет в этом приложение Medisafe.
Избавиться от вредных привычек
Чтобы поддерживать себя в здоровой форме, нужно, конечно же, избавляться от вредных привычек. Например, от курения. В приложение «Моя последняя сигарета» можно внести информацию о том, сколько человек курит, в каком физическом состоянии находится, и программа расскажет, насколько увеличивается или сокращается его продолжительность жизни. Принцип простой: чем дольше без никотина, тем здоровее и дольше живёшь. Ещё одно приложение, которое поможет избавиться от вредных привычек, — iBeer. Оно превращает телефон в виртуальный стакан пива. Такой мобильной кружкой можно чокнуться с друзьями и поддержать компанию, не став при этом белой вороной. Помните, что зло не в бокалах вина, а в их количестве.
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