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https://pravda31.ru/press-tsentr/novosti/aktsiya-prav-da-s-1-oktyabrya-2017-goda-dlya-vsekh-zhitelej-belgorodskoj-oblasti/?utm_source=fonar&utm_medium=banner&utm_campaign=pravda

Белгородец получил шесть месяцев ограничения свободы за кражу четырёх пачек кофе

Мужчина два раза за день украл кофе в одном и том же магазине.

Белгородский районный суд приговорил мужчину к шести месяцам ограничения свободы за два грабежа, которые он совершил за один день в одном и том же магазине.

Следователи выяснили, что 9 мая 2017 года пьяный мужчина засунул под куртку и украл в «Магните» две упаковки кофе, а когда сотрудник магазина попробовал его остановить, он начал ему угрожать и сбежал. Через час он вернулся в этот же супермаркет, снова украл две пачки кофе и ударил в грудь продавца, который схватил его за куртку. Через некоторое время мужчину задержали полицейские.

Никита Пармёнов

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#кража #УМВД #Белгородский районный суд
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