Белгородец получил шесть месяцев ограничения свободы за кражу четырёх пачек кофе

Белгородский районный суд приговорил мужчину к шести месяцам ограничения свободы за два грабежа, которые он совершил за один день в одном и том же магазине.

Следователи выяснили, что 9 мая 2017 года пьяный мужчина засунул под куртку и украл в «Магните» две упаковки кофе, а когда сотрудник магазина попробовал его остановить, он начал ему угрожать и сбежал. Через час он вернулся в этот же супермаркет, снова украл две пачки кофе и ударил в грудь продавца, который схватил его за куртку. Через некоторое время мужчину задержали полицейские.