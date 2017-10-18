Белгородцы стали спикерами Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи

Обозреватель «Фонаря», автор «Курса говорунов» Олеся Шкреба и координатор молодёжной организации «Новое поколение» Дмитрий Тупейко провели первые занятия для участников XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи. На фестивале действует отдельная площадка молодёжной организации «Новое поколение», на которой белгородцы вместе с педагогами образовательного семинара «Новое поколение» — заслуженным деятелем искусств, преподавателем ораторского мастерства Вероникой Косенковой, актёром и преподавателем актёрского мастерства Жаном-Люком Бансаром рассказывают об имидже, эффективном общении, работе с аудиторией.

— Площадка называется «Основы публичного общения», и всё направлено на понимание публичности и жизни в публичном пространстве, но с очень разных сторон. Это системный и многопрофильный подход: и создание своего образа, и работа оратора, и работа с аудиторией, и работа со своими эмоциями, и актёрское мастерство. Полный спектр, который будет необходим как комплексный итоговый продукт для понимания существования для достижения необходимых целей человеку, который постоянно находится в публичном пространстве, — объясняет координатор молодёжной организации «Новое поколение» Дмитрий Тупейко.

В первый день Олеся рассказывала о динамической культуре публичной жизни, а Дмитрий — об имидже.

— Наша площадка сегодня имела оглушительный успех. Я очень довольна результатом. У меня было на занятии около 50 человек, а к моему наставнику Веронике Косенковой пошли примерно сто участников фестиваля. Реакция очень хорошая, потому что люди с удовольствием участвовали в упражнениях, они откликались на всё, что я говорила, у них была живая реакция, многие после занятия подходили, чтобы взять мои контакты, и интересовались, нет ли у меня дистанционных продуктов и курсов. На лекции у Димы было около 500 человек. Примерно то же самое было у Жан Люка Бонсара, — поделилась Олеся Шкреба.

Педагог из Франции проводил своё занятия прямо в холле.

— Жан-Люк очень позитивно это оценил. Это получилось прям как настоящий уличный спектакль. Так, как должно происходить на его занятиях: чтобы просто взяли и начали работать там, где люди ходят и занимаются своими делами, — поясняет Дмитрий Тупейко.

Публикация от grimore13 (@grimore13) Окт 17 2017 в 12:38 PDT



Белгородцы вместе с педагогами семинара «Новое поколение» будут проводить занятия до завершения фестиваля. Они обещают ещё несколько практических занятий, которые помогут участникам разобраться с эмоциями и их проживанием, а также научиться не бояться быть смешным и уверенно чувствовать себя во время публичных выступлений. Первые лекции белгородцев пришедшим понравились.

— Реакция правильная. Взрослые люди надевали клоунские носы, начинали дурковать, смешно себя вести. Я себя чувствую в очень выжатом состоянии, но в очень приподнятом настроении. Некоторые люди подходили и говорили, что мы показали уровень. Мы даём участникам инструменты для дальнейшего саморазвития. В любом случае четыре полуторачасовых лекции, восемь — это ничего не даёт. Ты узнаёшь только, как с этим работать, и потом хорошо, если люди дальше будут над этим работать самостоятельно, — рассказывает Олеся Шкреба.