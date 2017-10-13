Более 150 белгородцев стали участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сочи

С 14 по 22 октября в Сочи будет проходить XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Его участниками стали 158 белгородцев из 14 районов области. За несколько часов до отъезда молодые люди встретились с теми, кто представлял регион на Всемирном фестивале 1985 года в Москве. Встречу организовали активисты «Молодёжки ОНФ».

Делегаты 1985 года рассказали о том, как проходил отбор, как они общались с зарубежными студентами. Участники московского фестиваля показали книги, программки, билеты, вымпелы и значки.

— 32 года назад мы были такими же весёлыми и беззаботными, как и участники, отправляющиеся сегодня на Всемирный фестиваль. Какой бы ни была эпоха, цель у Всемирного фестиваля молодёжи и студентов всегда одна распространение добра и поиски мира, — отметил участник московского фестиваля, директор института управления НИУ «БелГУ» Виктор Захаров.

Отметим, что заявки на участие во Всемирном фестивале молодёжи и студентов 2017 от Белгородской области подали более 900 человек. Среди них были отобраны 158 молодых людей из 14 вузов и ссузов региона, а также сотрудников различных организаций и компаний.

Справка «Фонаря»

Всемирный фестиваль молодёжи и студентов проводится с 1947 года. Его организаторы — Всемирная федерация демократической молодёжи и Международный союз студентов.

Россия становится хозяйкой масштабного мероприятия в третий раз. Впервые фестиваль проходил в 1957 году, во второй — в 1985 году. Оба раза фестиваль принимала Москва. В этом году в Москве пройдёт только торжественный парад делегаций, а в Сочи — основная программа фестиваля. В течение двух недель молодые люди будут посещать лекции и семинары, концерты, спортивные соревнования и массовые праздники.

Лозунг ВФМС этого года: «За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма — уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!».