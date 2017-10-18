В Старом Осколе задержали подозреваемого в поджоге автомобиля своего коллеги

Утром 17 октября в полицию
позвонил 41-летний житель
Старого Оскола, у которого
сгорела машина. Приехавшие на место
происшествия полицейские установили,
что Jaguar подожгли.
В поджоге подозревают 34-летнего коллегу потерпевшего, который мог поджечь машину из-за личной неприязни. На подозреваемого завели уголовное дело за умышленный поджог чужого имущества. Если вина мужчины будет доказана, он может отправиться в тюрьму на пять лет.
Сумму ущерба потерпевшему ещё устанавливают эксперты. Это уже третий сгоревший в городе автомобиль за четыре дня. До этого в микрорайоне Королёва 14 октября сгорела Skoda Yeti, а 15 октября в квартале Старая Мельница загорелась Mazda CX-5.