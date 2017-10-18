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В Старом Осколе задержали подозреваемого в поджоге автомобиля своего коллеги

За четыре дня это уже третий сгоревший автомобиль в городе.

Утром 17 октября в полицию позвонил 41-летний житель Старого Оскола, у которого сгорела машина. Приехавшие на место происшествия полицейские установили, что Jaguar подожгли.

В поджоге подозревают 34-летнего коллегу потерпевшего, который мог поджечь машину из-за личной неприязни. На подозреваемого завели уголовное дело за умышленный поджог чужого имущества. Если вина мужчины будет доказана, он может отправиться в тюрьму на пять лет.

Сумму ущерба потерпевшему ещё устанавливают эксперты. Это уже третий сгоревший в городе автомобиль за четыре дня. До этого в микрорайоне Королёва 14 октября сгорела Skoda Yeti, а 15 октября в квартале Старая Мельница загорелась Mazda CX-5.

Никита Пармёнов

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#поджог #Старый Оскол
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