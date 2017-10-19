В Белгородской области осудили троих мужчин, которые обокрали дом на 2 миллиона рублей

В Белгородской области суд вынес приговор троим жителям региона, которые обвинялись в ряде имущественных преступлений.

По версии следствия, 34-летний житель Таврово с января по октябрь 2015 года обокрал четыре дома. Пока никого не было дома, злоумышленник, повреждая окна, залезал в помещения. Он крал деньги, драгоценности, технику и меховые изделия. Ему удалось похитить имущества на сумму более 500 тысяч рублей.

Обокрасть ещё один дом мужчине помогли два его приятеля. Один из них наблюдал за владелицей дома и ждал, когда она уйдет. Затем два других залезли в комнаты и украли различные вещи общей стоимостью 2 миллиона рублей.

Во время суда мужчины признали свою вину. Суд отправил мужчин в исправительную колонию общего режима. Житель Таврово проведет там 5 лет, а один из его сообщников – 3 года 6 месяцев. Ранее вынесли приговор третьему обвиняемому. Он признан виновным в совершении нескольких краж, в том числе одной – по предварительному сговору.