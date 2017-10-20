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В Белгородской области начали разводить верблюдов

Животных зовут Кай, Герда и Геркулес.

В Грайворонском районе начали разводить верблюдов. Осваивает экзотический вид животноводства семья Ирины Исаковой и Александра Клыженко из хутора Тополи. Они завели несколько двугорбых верблюдов-бактарианов, которые дают молоко и шерсть. Животных зовут Кай и Герда, а их детеныша — Геркулес. Об этом сообщает издание Go31.

фото администрации Грайворонского района

Двугорбые верблюды-бактрианы могут приспосабливаться к различным природно-климатическим условиям. Они неприхотливы в содержании и не требуют специального корма.

Издание пишет, что в планах у семьи завести косуль и оленей. Ранее они разводили коров, быков, лошадей, пони, голубей, фазанов и страусов.

Екатерина Лобановская

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#Грайворонский район #верблюды
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