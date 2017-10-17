Белгородский зоопарк. Осень-2017

Фотограф «Фонаря» сходил в Белгородский зоопарк и принёс оттуда фоторепортаж. Посмотрите, как животные встретили осень и готовятся к зиме. Если вдруг ещё не знаете, куда сходить в выходные, советуем. В зоопарке сейчас очень красиво.