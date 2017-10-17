Фотограф «Фонаря» сходил в Белгородский зоопарк и принёс оттуда фоторепортаж. Посмотрите, как животные встретили осень и готовятся к зиме. Если вдруг ещё не знаете, куда сходить в выходные, советуем. В зоопарке сейчас очень красиво.
Белгородский зоопарк. Осень-2017
Фотограф «Фонаря» сходил в Белгородский зоопарк и принёс яркий фоторепортаж.
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