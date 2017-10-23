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https://pravda31.ru/press-tsentr/novosti/aktsiya-prav-da-s-1-oktyabrya-2017-goda-dlya-vsekh-zhitelej-belgorodskoj-oblasti/?utm_source=fonar&utm_medium=banner&utm_campaign=pravda

Белгородка стала лучшей горничной России

Татьяна Демина уже 15 лет трудится в этой должности.

В Москве 20 октября прошла церемония награждения Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма». Его организовывает Ростуризм. Победителем в номинации «Лучшая горничная» стала дежурная в службе приема и размещения белгородского санатория «Красиво» Татьяна Демина.

— Главные секреты успеха в нашем деле — доброта и порядочность. Не нужно гнаться за славой, мечтать о больших высотах, может быть, лучше даже в чем-то сомневаться, но мелкими шажками идти вперед. И тогда всё получится, — сказала Татьяна Демина.

В 2017 году конкурс проводился в 51 субъекте России. Заявки на участие подали более 350 человек. В финал вышли лишь 88 конкурсантов, из которых 18 боролись за звание «Лучшая горничная».

Екатерина Лобановская

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#Белгородская область #конкурс
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