Белгородка стала лучшей горничной России

В Москве 20 октября прошла церемония награждения Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма». Его организовывает Ростуризм. Победителем в номинации «Лучшая горничная» стала дежурная в службе приема и размещения белгородского санатория «Красиво» Татьяна Демина.

— Главные секреты успеха в нашем деле — доброта и порядочность. Не нужно гнаться за славой, мечтать о больших высотах, может быть, лучше даже в чем-то сомневаться, но мелкими шажками идти вперед. И тогда всё получится, — сказала Татьяна Демина.

В 2017 году конкурс проводился в 51 субъекте России. Заявки на участие подали более 350 человек. В финал вышли лишь 88 конкурсантов, из которых 18 боролись за звание «Лучшая горничная».