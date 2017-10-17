Белгородцев, претендующих на стипендию фонда «Поколение», выберут через голосование в интернете

С 2017 года стипендиатов фонда «Поколение» будут выбирать через голосование в интернете. Заявку на получение стипендии «Лучший студент года» можно оставить на сайте студентгода.рф с 1 ноября.

После проверки заявок их опубликуют на сайте, как отдельные страницы, за которые можно проголосовать до 25 января 2018 года. Саму стипендию получат 30 белгородцев, которых выберут в 15 номинациях.

Победители голосования будут получать от 10 до 15 тысяч рублей ежемесячно. Размер стипендии «Гран-при» выберет руководитель фонда «Поколение» после того, как определится количество претендентов.