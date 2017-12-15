Белгородские студентки победили в конкурсе «Образ будущего страны»

Общероссийский народный фронт подвёл итоги конкурса «Образ будущего страны», в котором приняли участие более 10 тысяч человек со всей страны. Конкурс проходил три месяца в двух номинациях. В число победителей вошли две жительницы Белгородской области.

Студентка второго курса Белгородского государственного университета Дарья Головина завоевала победу в номинации «Эссе». Девушка представила свободный рассказ на тему «Популяризация студенческой науки в современной России».

Второй победительницей из Белгородской области стала Нина Быдю. Девушка учится в Ракитянском агротехнологическом техникуме. Она победила в номинации «Креатив». Студентка написала стихи о будущем России.

Победительницы поедут в Москву на форум действий ОНФ «Россия, устремлённая в будущее», который пройдёт 18 и 19 декабря. Девушки подчеркнули, что предстоящая поездка откроет перед ними новые возможности, подарит общение с интересными людьми, позволит поделиться опытом и найти решения важных проблем.

— Я очень рада, что жюри отметило работы сразу двух участниц из Белгородской области. На форуме девушки узнают массу нового, познакомятся с людьми, которые многого добились в жизни и которые готовы поделиться своим опытом. Порой одно выступление или высказанное мнение способно перевернуть с ног на голову понимание того или иного явления, процесса. А девушки своими работами доказали свою устремлённость в будущее, — отметила координатор «Молодёжки ОНФ» в Белгородской области Людмила Столярова.