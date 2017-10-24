В Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого произошла крупная авария

В центре Белгорода, на проспекте Богдана Хмельницкого, произошла крупная авария. По предварительным данным, 24-летний пьяный водитель Subaru не выдержал безопасную дистанцию до едущего впереди автобуса и врезался в него. От удара Subaru выкинуло на встречную полосу где она столкнулась с Toyota Land Cruiser, фургоном и «Газелью» с надписью «Медслужба».

В ДТП никто не пострадал. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения подтвердило, что водитель иномарки сел за руль пьяным. Позже выяснилось, что мужчину лишили прав ещё в марте 2017 года. Мужчина отказался сдавать водительское удостоверение и оплачивать штраф.

В ведомстве решают вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Если мужчину признают виновным, то он может отправиться в тюрьму на два года.