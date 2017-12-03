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понедельник, 4 декабря

В Белгородском районе Toyota столкнулась с товарным поездом

По предварительным данным, два человека погибли.

В Беломестном Белгородского района 3 декабря около 20:50 произошла авария. По предварительным данным, автомобиль Toyota выехал на железнодорожный переезд между улицами Николая Жигалова и Фёдора Андросова на красный сигнал светофора и столкнулся с товарным поездом.

По информации сообщества «Авто Белгород», в ДТП погибли мужчина и женщина. Ещё одну женщину с ребёнком госпитализировали в больницу.

В настоящее время на месте аварии работают оперативные службы, сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и МЧС. Движение перекрыто. Сотрудники Госавтоинспекции просят автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения в неудовлетворительных погодных условиях.

В 23:44 пресс-служба УМВД по Белгородской области подтвердила информацию, что в ДТП погибли двое. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.

Екатерина Лобановская

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#ДТП #госавтоинспекция #авария
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