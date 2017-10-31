Белгородские энергетики провели электричество к тысяче частных домов

За девять месяцев 2017 года «Белгородэнерго» построило трансформаторы и линии электропередач для подключения тысячи частных домов. Энергетики проложили 67 километров линий электропередачи и построили 17 трансформаторных подстанций. До конца года они планируют подключить к электросетям ещё 200 домов.

Подключиться к электричеству уже сейчас могут жители микрорайонов «Майский-80», «Разумное-54 и 81», «Северный-35», «Пушкарное-78», «Хохлово-68» и владельцы участков в микрорайонах «Юго-Западный-2.4 и 2.5», «Кралацкий-2» и «Глушинский». Также электросети появились в Строителе, Алексеевском районе, Бирюче, Ракитном и Прохоровке.

Фото пресс-службы «Белгородэнерго»

До 2022 года «Белгородэнерго» планирует вложить в развитие электросетей региона около 1,48 миллиарда рублей, построить более 380 километров линий электропередачи и установить 166 трансформаторных подстанций. К этому времени полный доступ к электричеству получат жители микрорайонов «Стрелецкое-83», «Майский-80», «Пушкарное-78» и других.

Справка «Фонаря»

С 2005 года белгородские энергетики обеспечили электричеством больше 70 тысяч участков ИЖС, построили свыше 5 тысяч километров ЛЭП и более 1,1 тысячи трансформаторных подстанций. «Белгородэнерго» на 85 процентов выполнило программу «Обеспечения доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Белгородской области на 2014-2020 годы».

