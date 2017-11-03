В Белгороде на улице 8 Марта мужчина стрелял в прохожего

В Белгороде вечером 2 ноября на улице 8 Марта около магазина «Фермер» неизвестный стрелял из травматического пистолета в прохожего. Подписчики паблика «Авто Белгород» пишут, что, к счастью, злоумышленник не попал в мужчину.

Причиной конфликта, по предварительным данным, стало то, что прохожий сделал замечание водителю иномарки. Он садился за руль пьяным. Между мужчинами началась драка, в которой автомобилист и применил пистолет. По информации «БелПрессы», стрелявший мужчина — это 46-летний адвокат из Белгорода.

Издание Go31.ru, ссылаясь на пресс-службу полиции, сообщает, что в настоящий момент зачинщик конфликта привлечён к административной ответственности по статьям «Отказ от медосвидетельствования» и «Мелкое хулиганство».