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В Белгороде пропал пожилой мужчина

Мужчина страдает потерей памяти и может быть дезориентирован.

Белгородские полицейские разыскивают 79-летнего Станислава Усенко, который пропал 1 ноября.

У мужчины коротко стриженные седые волосы и среднее телосложение. Он был одет в чёрную болоньевую куртку с капюшоном красного цвета, чёрные брюки, чёрные ботинки и синюю шапку с серой окантовкой. Станислав Усенко страдает потерей памяти, может быть дезориентирован и нуждаться в медицинской помощи.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в УМВД по Белгороду по телефону +7 (4722) 31-21-39 или «02». .

Никита Пармёнов

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#розыск #УМВД по Белгороду
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