В Белгороде разыскивают мужчину с татуировками и шрамом

Белгородская полиция разыскивает 26-летнего Артёма Кизеева, который пропал 2 октября 2017 года.



У мужчины среднее телосложение, рост около 180 сантиметров и короткие русые волосы. Также у пропавшего на обеих руках от локтя до кистей вытатуированы надписи на латинском языке и есть 20-сантиметровый шрам на спине. При ходьбе мужчина хромает на правую ногу. В день пропажи он был одет в темную ветровку с капюшоном, голубые джинсы и черные кроссовки с белыми полосами.



Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщать в УМВД России по городу Белгороду по телефонам: +7 (4722) 31-22-02 или «02».