В Белгороде полиция ищет пожилого мужчину, страдающего потерей памяти

УМВД по Белгороду разыскивает 65-летнего Виктора Гуляева. Он пропал почти шесть лет назад. На вид ему 65–70 лет, его рост — 170–175 см, у него короткие седые волосы с залысиной, голубые глаза.
На момент исчезновения на нём были надеты спортивные тёмно-синие брюки со вставками красного цвета по бокам, тёмная майка, синие резиновые тапки. Мужчина страдает потерей памяти, помнит только свою фамилию. Всех, кто знает о местонахождении Виктора Гуляева, просят позвонить по телефонам +7 (4722) 31-01-28, +7 (4722) 26-32-82, +7 (951) 153-57-03 или 02.