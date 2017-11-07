Белгородцев приглашают бесплатно пройти медицинское обследование

С 8 по 10 ноября белгородцы смогут бесплатно пройти медицинское обследование по коррекции имеющихся факторов риска и проконсультироваться у невролога, кардиолога, эндокринолога и диетолога.

Как сообщает ИА «Бел.Ру», обследование начнётся с кабинетов мобильного Центра здоровья. Там всем желающим измерят рост, вес, индекс массы тела, уровень сахара и холестерина в крови, проверят работу сердечно-сосудистой системы и так далее.

С полученными результатами пациенты пройдут в офис семейного врача, где специалист даст разъяснения по всем факторам риска и при необходимости направит к узким специалистам. Офис семейного врача будет работать во время выставки «Медицина. Фармация. Стоматология. Красота и здоровье» в Белэкспоцентре с 10 до 17 часов.