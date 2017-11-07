$ 58,43
 68,08
฿ 423 к
+3 °C
вторник, 7 ноября
https://pravda31.ru/press-tsentr/novosti/aktsiya-prav-da-s-1-oktyabrya-2017-goda-dlya-vsekh-zhitelej-belgorodskoj-oblasti/?utm_source=fonar&utm_medium=banner&utm_campaign=pravda
http://xn--80ab0azb6c.xn--1-itb6abebm.xn--p1ai/

Белгородцев приглашают бесплатно пройти медицинское обследование

Офисы семейного врача будут работать три дня.

С 8 по 10 ноября белгородцы смогут бесплатно пройти медицинское обследование по коррекции имеющихся факторов риска и проконсультироваться у невролога, кардиолога, эндокринолога и диетолога.

Как сообщает ИА «Бел.Ру», обследование начнётся с кабинетов мобильного Центра здоровья. Там всем желающим измерят рост, вес, индекс массы тела, уровень сахара и холестерина в крови, проверят работу сердечно-сосудистой системы и так далее.

С полученными результатами пациенты пройдут в офис семейного врача, где специалист даст разъяснения по всем факторам риска и при необходимости направит к узким специалистам. Офис семейного врача будет работать во время выставки «Медицина. Фармация. Стоматология. Красота и здоровье» в Белэкспоцентре с 10 до 17 часов.

Екатерина Лобановская

Читайте также

#Белэкспоцентр #здоровье
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
comments powered by HyperComments
http://reklama.2gis.ru/belgorod

Похожие новости