Быть здоровым. Тренер Юрий Жимов — о принципах питания и чудесах здорового образа жизни

— Юра, каких принципов питания ты придерживаешься сам и что рекомендуешь своим подопечным?
— В своей жизни я придерживаюсь точно таких же принципов питания, как и участники в моём проекте. Все те фишки, которые я даю людям, я использую сам, и именно поэтому держу себя в форме, не заплываю жиром, всегда нахожусь в хорошей физической кондиции — и внешне, и внутренне.
Первый принцип: не есть сладкое после 12 часов дня. Во сколько бы я ни проснулся, сладкое и то, что содержит сахар, — вообще из сладкого я ем только домашнее варенье собственного приготовления — я ем только в первой половине дня. Я позволяю себе сладости во второй половине дня только после тяжёлой физической нагрузки, но в обычные дни — только в первой половине дня.
Второй принцип: не есть за два часа до сна. Если я домой возвращаюсь очень поздно (а так чаще всего и бывает), где-то гуляю или работаю, то я ем и потом ещё два часа бодрствую. Я не ложусь спать, пока два часа не пройдёт. Это очень важно. Дело не только в стройности, дело в хорошо работающем пищеварении. Если ты постоянно будешь есть на ночь, пищеварение рано или поздно даст сбой.
И самый главный принцип, который я поддерживаю: не есть продукты, которые содержат консерванты, крахмал и пшеницу. В любых их проявлениях. Они вредят не только с точки зрения тактических действий, но и сильно повышают уровень сахара, ухудшают эффективность пищеварения. Их нужно исключить из своего рациона. Если исключить эти продукты, то 95 процентов продуктов, которые лежат на полках магазинов, можно вычёркивать из своей жизни.
И самый-самый важный принцип: я не ем то, что готовлю не я. Я никогда не питаюсь в ресторанах, в барах, в фаст-фудах. Я ем только то, что готовит моя семья — моя жена, мои родители, мои брат-сестра — или что я готовлю сам. И при этом учитывая первые принципы — не есть крахмал, пшеницу и так далее.
Придерживаясь этих принципов, можно держать себя в форме даже без тренировок.
— Какие продукты, по твоему мнению, нужно исключить из своего рациона раз и навсегда, а какие можно иногда себе позволять?
— Пшеницу, консерванты и крахмал, о которых я уже сказал. Алкоголь. Чем меньше ты потребляешь алкоголя, тем лучше. Человек может себе позволить крепкий алкоголь — ром, водку, коньяк — хорошего качества, купленный в проверенном хорошем месте. Полностью нужно исключить пиво. Можно пить сухое вино иногда. Раз в неделю можно себе позволить немножко алкоголя, калорий на 300–400. Но ни в коем случае это не должно быть пиво. Живое, неживое, фильтрованное, нефильтрованное, хоть от бабушки Матильды с утёсов Норвегии — нельзя его пить...
— А какое мясо лучше выбирать? Как его готовить?
— Ешьте баранину, индейку, мясо кроликов. Почему именно это мясо? Из всего животного мира эти животные — показатель эталона питания. Если свиньи едят всё подряд, то баран, кролик и индюшка всё подряд есть не будут. Нужно есть либо вообще дикое мясо и океанскую рыбу, либо мясо этих животных.
Я чаще всего выбираю индейку, потому что её проще всего достать и приготовить. Очень надеюсь, что компании, которые производят индеек, не потеряют свой уровень. Например, когда варишь куриную грудку, она должна становиться белой, а она внутри — розовая, это из-за действия лекарственных препаратов. А потом эти антибиотики воздействуют на наш организм. Нельзя есть никакие колбасы и сосиски. Я как-то работал на мясоперерабатывающем заводе и видел, как делают фарш для сосисок. Это жесть. Я не буду говорить, что туда кладут, но я раз и навсегда забыл, что такое колбаса и покупной фарш.
Не ешьте копчёные продукты. Купите свежее мясо и приготовьте себе хорошую еду. И да, — не нужно зацикливаться на нежирном мясе. Люди, которые начинают заниматься спортом, приходят в зал — сразу переходят на куриные грудки... Не бойтесь есть жирное мясо — человек должен есть жир. Жир не является источником ваших боков, жира и целлюлита. В основном это результат тех продуктов, о которых я уже рассказывал выше.
— Какие блюда из индейки ты предпочитаешь? Как часто ешь именно это мясо?
— Можно включать фантазию, когда готовишь мясо. Даже шашлыки на открытом огне — полезное блюдо. Единственное правило: нельзя готовить на жирах. Любой растительный или животный жир, который жарится, проходит через химические реакции, которые делают его токсичным. Никогда не жарьте на жиру или масле.
Самый оптимальный способ — гриль, открытый огонь, тушение или запекание в духовке. Я чаще всего тушу индейку со всякими добавками, начиная от чёрного перца и соли и заканчивая апельсинами и лимонами. Целый космос получается. Включаешь фантазию, начинаешь экспериментировать и получаешь один и тот же продукт в совершенно разных вариациях. Сам процесс приготовления становится очень интересным, ты не привыкаешь к одному и тому же вкусу.
Из индейки я беру обычно филе бедра или филе грудки. Не люблю мясо на кости, его нужно обрезать. Филе взял, порезал на мелкие кусочки и потушил. Ем индейку на протяжении двух месяцев. У меня из белкового питания — творог и индейка. Каждый божий день я разрезаю филе индейки на мелкие кусочки и тушу.
— Возможно ли быть здоровым только на здоровом питании, без спорта?
— Спорт — это понятие вообще очень широкое. Давайте говорить так: спорт в основном не лечит, а калечит. Если спорт — это достижения, соревнования и медали, то это точно даёт перегрузки. Бывает, что и со спортом тяжело быть здоровым. А вот без фитнеса никакого здоровья не будет. Любое проявление физической активности является фитнесом. Аэробика, силовой фитнес. Это всё полезно, это крепит человека духовно и морально. Без этого никак.
— Расскажи об опыте «Правильной сушки»: насколько твоим подопечным легко или сложно привести в порядок свой рацион и режим питания, каковы результаты. Были ли чудесные изменения в жизнях людей?
— Идея сушки — это идея не новая. Моя жена сказала мне: «Юра, у тебя отлично получается приводить людей в форму».
До «Правильной сушки» 80 процентов моих клиентов приходили в форму, поэтому люди и шли к нам. Я всеми трудами создаю такую атмосферу в зале, чтобы все чувствовали себя в своей тарелке. У нас дружелюбная атмосфера, все относятся друг к другу с пониманием, принимают всех, кто хочет привести себя в форму.
Проект зародился на этой плодородной почве. И теперь мы видим, как происходят чудесные изменения с участниками нашего проекта: люди расцветают. Кто-то после проекта женится, хотя до этого была долгая пауза в отношениях. Кто-то уходит с ненавистной работы и находит ту, которая по душе. Во время проекта люди понимают, что нужно выходить из зоны комфорта.
Был случай, когда к нам пришёл мужчина 39 лет с диабетом. Ему врачи сулили, что жизнь планомерно будет становиться хуже. Он начал заниматься флайбордингом — это такой вид спорта, когда человек взлетает над водой на специальной доске, может выполнять красивые трюки (хотите посмотреть на Дед Мороза на флайборде? У нас есть фото. Жмите сюда — прим. ред.). Однако его тренер сказал, что для достижения крутых результатов ему придётся худеть. И так как его тренер знал о «Правильной сушке», он обратился ко мне. И мало того, что мужчина добился неимоверных результатов — на фото «до» и «после» два разных человека! — так врачи, увидев его анализы уже на третьей неделе проекта, развели руками и сказали «Парень, ты здоров!». Вот так. Его лечили-лечили, а наш рацион и тренировки привели его в форму и избавили от болезни, угрожающей жизни. И я горжусь, что мой проект, мой коллектив, моя жена — это всё наша общая заслуга — помогли этому парню. Когда мне становится тяжело, я всегда вспоминаю об этом парне. Его пример я беру себе на вооружение. Никогда нельзя опускать руки, всегда нужно двигаться вперёд!
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«Дюк-Агро» вместе с редакцией «Фонаря» рассказывает, как можно быть здоровыми. Нам помогают в этом спортсмены, предприниматели и молодые мамы, которые делятся своими советами по правильному питанию и здоровому образу жизни.
В Белгородской области «Дюк-Агро» выпускает мясо двух брендов «Дюк-Индюк» и «Разуменская индейка». Фитнес-тренер Юрий Жимов выше уже рассказал о том, почему он сам предпочитает покупать мясо индейки. Добавим, что оно полезно для сердечно-сосудистой системы, суставов, кожи, костей и не только. Узнать о пользе индюшатины можно в нашем материале. А ещё мы предлагаем вам самим попробовать мясо индейки — мы проводим розыгрыш вкуснейшего набора от наших партнёров. Если вы хотите его выиграть, поучаствуйте в нашем опросе и сделайте репост нашего поста.