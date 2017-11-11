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В Старом Осколе женщину осудили за мошенничество с материнским капиталом

Теперь женщина будет в течение года перечислять десять процентов дохода на исправительных работах в бюджет.

В Старом Осколе женщину осудили за мошенничество при получении материнского капитала.

Осенью 2016 года 40-летняя жительница подала заявку на получение материнского капитала, предоставив фальшивое свидетельство о рождении ребёнка. В ноябре того же года Пенсионный фонд её запрос удовлетворил, приняв решение о выдаче ей сертификата на получение 453 026 рублей. При получении документа её задержали полицейские.

Суд приговорил злоумышленницу к году исправительных работ с удержанием десяти процентов зарплаты в доход государства.

Илья Лядвин

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#Старый Оскол #материнский капитал #выплата материнского капитала
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