В Старом Осколе и.о. начальника управления по делам молодёжи помог в супермаркете задержать мужчину с топором

В понедельник, 6 ноября, в группе «Официальный Старый Оскол» появилась информация о нападении неизвестного мужчины с топором на сотрудника супермаркета «Пятёрочка». Нападавшего задержал сам охранник, а один из покупателей вмешался в конфликт и помог ему. В отношении напавшего возбудили уголовное дело по части первой статьи 115-й «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью» Уголовного Кодекса РФ.

— По предварительным данным, около 22:30 минут в одном из магазинов Старого Оскола 42-летний мужчина и его спутница зашли в магазин. 50-летний охранник, подойдя к кассе, попросил показать содержимое сумки, которую они не поставили в ячейку. Посмотрел, там всё оказалось в порядке — они ничего не украли. Произошёл конфликт, мужчины поругались. Через полчаса возмущённый покупатель вернулся в магазин и предложил охраннику выйти поговорить, достал топор и нанёс ему удар в область головы. Вызвали полицию, злоумышленник был задержан самим охранником при помощи посетителей магазина. По предварительным данным, здоровью охранника был нанесён лёгкий вред, — сообщили «Фонарю» в пресс-службе УМВД по Белгородской области.

Одним из посетителей, который помог задержать нападавшего, оказался и.о. начальника управления по делам молодёжи Старооскольского городского округа Владимир Ивашев.

— Я просто помог. Зашёл за покупками, уже шёл к кассе, когда услышал крик и увидел удар топором. Сперва я впал в ступор, но когда понял, что человека могут убить, побежал ему на помощь. Тогда же ко мне подбежали и другие посетители магазина, — рассказал «Фонарю» Владимир Ивашев.

За умышленное причинение лёгкого вреда здоровью мужчине грозит до четырёх месяцев ареста.