В городской больнице №2 Белгорода экстренных пациентов будут принимать отдельно от плановых

В городской больнице №2 Белгорода в ноябре откроют департамент скорой помощи. Сейчас строительные работы завершены на 80 процентов. Это будет приёмное отделение европейского образца, аналогов которому нет во всем Центральном Федеральном округе. Об этом сообщает телерадиокомпания «Мир Белогорья».

В департаменте скорой помощи экстренных пациентов будут принимать отдельно от плановых. Для каждой категории больных сделают отдельные входы, пациенты не будут пересекаться в коридорах.

— «Красный поток» — это те, кто требует безотлагательного вмешательства. «Жёлтый поток» — это те, кто требует лечения, но они могут подождать, а «зелёный поток» — это те, кто тоже требует помощи, но они могут ограничиваться амбулаторным лечением или потом в плановом порядке поступить к нам на госпитализацию, — цитируют журналисты заместителя главного врача по медчасти горбольницы №2 Белгорода Александра Смирнова.

Экстренным больным будут оказывать помощь по принципу «золотого часа» — все необходимые кабинеты разместят на одном этаже. Для качественной и эффективной работы реконструировали универсальный операционный блок, который оснастили современным оборудованием. Для «жёлтого потока» пациентов сделали своё отделение.

Также в департаменте скорой помощи появится уютная зона отдыха с кафе, торговыми точками и гардеробом. Здесь больные могут встречаться со своими родственниками.

Журналисты отмечают, что для пациентов, которые могут передвигаться самостоятельно, создадут графический навигатор. С его помощью каждый сможет легко найти кабинеты узких специалистов, УЗИ или томографии.