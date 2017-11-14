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Белгородец отправится в колонию за кражу породистой лошади

Мужчина собирался продать животное за 30-35 тысяч рублей.

Житель Белгородского района осуждён за похищение чистокровной ахалтекинской лошади. Мужчина подрабатывал на конюшне и ухаживал за породистыми животными. Он украл лошадь и собирался продать её за 30-35 тысяч рублей, но не смог погрузить её в «Газель». Через два дня похититель снова украл лошадь и перегнал её в хутор Гремячье Шебекинского района, где спрятал в сарае у знакомых.

Белгородский районный суд учёл, что раньше мужчина уже имел судимость за воровство, и приговорил его к 1,3 года исправительной колонии строгого режима за покушение на растрату и растрату имущества с причинением значительного ущерба потерпевшему (стоимость обеих лошадей составила более 170 тысяч рублей – прим. «Ф».).

Карина Лукьянова

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#Белгородский районный суд #кража #Белгородский район
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