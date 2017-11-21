Трёх жителей Белгородского района осудили за избиение сотрудников ДПС

Трёх жителей Белгородского района признали виновными в насилии над полицейскими. В апреле этого года госавтоинспекторы ночью патрулировали улицы в селе Зелёная Поляна. Они заметили двух водителей на скутерах, которые были без мотошлемов, догнали и остановили их. Правоохранители попросили мужчин предъявить документы. Они отказались. Когда сотрудники предложили составить протокол об административном правонарушении, два водителя и их друг стали избивать инспекторов.

Спугнул злоумышленников проезжающий мимо мужчина, который, увидев избиение, выстрелил из оружия.

Белгородский районный суд признал троих мужчин виновными в преступлении и назначил им наказание в виде лишения свободы на один год исправительной колонии общего режима. Также с них взыскали по 50 тысяч рублей в пользу каждого полицейского в качестве компенсации морального вреда.