$ 59,27
 69,67
฿ 494 к
0 °C
вторник, 21 ноября
https://pravda31.ru/press-tsentr/novosti/aktsiya-prav-da-s-1-oktyabrya-2017-goda-dlya-vsekh-zhitelej-belgorodskoj-oblasti/?utm_source=fonar&utm_medium=banner&utm_campaign=pravda
https://vk.com/upmind1

Трёх жителей Белгородского района осудили за избиение сотрудников ДПС

Мужчины год проведут в колонии общего режима.

Трёх жителей Белгородского района признали виновными в насилии над полицейскими. В апреле этого года госавтоинспекторы ночью патрулировали улицы в селе Зелёная Поляна. Они заметили двух водителей на скутерах, которые были без мотошлемов, догнали и остановили их. Правоохранители попросили мужчин предъявить документы. Они отказались. Когда сотрудники предложили составить протокол об административном правонарушении, два водителя и их друг стали избивать инспекторов.

Спугнул злоумышленников проезжающий мимо мужчина, который, увидев избиение, выстрелил из оружия.

Белгородский районный суд признал троих мужчин виновными в преступлении и назначил им наказание в виде лишения свободы на один год исправительной колонии общего режима. Также с них взыскали по 50 тысяч рублей в пользу каждого полицейского в качестве компенсации морального вреда.

Екатерина Лобановская

Читайте также

#ДПС #насилие #Белгородский район #Белгородский районный суд
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
comments powered by HyperComments
http://xn--80ajialji7eo0f.xn--1-itb6abebm.xn--p1ai/
http://reklama.2gis.ru/belgorod

Похожие новости