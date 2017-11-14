В Белгородской области мошенники навязывают дорогостоящее электрооборудование

В области появились мошенники, которые навязывают дорогостоящее энергосберегающее оборудование и выдают себя за официальных представителей «Белгородэнерго».
Так,
1 ноября в селе Выползово Старооскольского
района неизвестный молодой человек
ввёл в заблуждение пожилую женщину. Он
рассказал, что ходит по заданию
«Белгородэнерго». По закону «Об
энергосбережении» у него необходимо
купить «энергосберегатель» и светодиодную
лампу. Злоумышленник предложил
50-процентную скидку пенсионерке. Женщина
согласилась.
Мошенник составил договор-купли продажи с неким ООО «ЭнергоРегион» на 2 тысячи рублей. Когда покупательница одумалась и попыталась позвонить по указанным в договоре телефонам, ей никто не ответил.
— Филиал ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» не занимается реализацией товаров на дому без оформления заявки на услугу в офисе обслуживания потребителей в соответствии с нормами действующего законодательства. В случае обращения к вам неизвестных лиц под видом сотрудников Белгородэнерго или со ссылкой на организацию требуйте документального подтверждения, — сообщает пресс-служба компании.
Уточнить информацию можно по телефону прямой линии ПАО «МРСК Центра» 13-50.