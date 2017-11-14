В Белгородской области мошенники навязывают дорогостоящее электрооборудование

В области появились мошенники, которые навязывают дорогостоящее энергосберегающее оборудование и выдают себя за официальных представителей «Белгородэнерго».

Так, 1 ноября в селе Выползово Старооскольского района неизвестный молодой человек ввёл в заблуждение пожилую женщину. Он рассказал, что ходит по заданию «Белгородэнерго». По закону «Об энергосбережении» у него необходимо купить «энергосберегатель» и светодиодную лампу. Злоумышленник предложил 50-процентную скидку пенсионерке. Женщина согласилась.



Мошенник составил договор-купли продажи с неким ООО «ЭнергоРегион» на 2 тысячи рублей. Когда покупательница одумалась и попыталась позвонить по указанным в договоре телефонам, ей никто не ответил.

— Филиал ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» не занимается реализацией товаров на дому без оформления заявки на услугу в офисе обслуживания потребителей в соответствии с нормами действующего законодательства. В случае обращения к вам неизвестных лиц под видом сотрудников Белгородэнерго или со ссылкой на организацию требуйте документального подтверждения, — сообщает пресс-служба компании.

Уточнить информацию можно по телефону прямой линии ПАО «МРСК Центра» 13-50.