Работник «Белгородэнерго» получил награду МЧС России

Нагрудный знак МЧС России «Участник ликвидации последствий ЧС» получил мастер Старооскольских электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» Павел Ушаков. Он внёс значительный вклад в ликвидацию последствий ЧС в Республике Крым и Севастополе, обеспечив надёжное электроснабжение социально-значимых объектов полуострова за счет переключение схемы питания между основной электрической сетью и резервными источниками питания.
Павел не раз участвовал в ликвидации аварийных ситуаций в РФ. Он восстанавливал электроснабжение после ледяного дождя в Кубани, устранял последствия штормового ветра в г. Аксай Ростовской области. Также мастер имеет президентскую награду.