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В Шебекинском районе осудили судебного пристава, который присваивал себе деньги выплачивающего алименты мужчины

Женщина не сможет работать в органах власти четыре года.

Шебекинский районный суд вынес приговор жительнице Шебекина за хищение денег с использованием служебного положения. Как сообщает суд, осенью 2014 года местного жителя обязали выплачивать алименты в размере 4 тысяч рублей ежемесячно. Платить можно было через банк либо непосредственно женщине с ребёнком.

В марте 2015 года сотруднице Управления федеральной службы судебных приставов по Белгородской области поручили взыскать деньги на алименты с жителя Шебекина. Но весной 2016 она убедила мужчину передавать деньги ей лично, а не самому переводить их на счёт женщине. Судебный пристав в течение нескольких месяцев получала от него деньги, частично или полностью присваивая их себе. Всего она похитила у мужчины таким образом 35 тысяч рублей.

Суд признал её виновной и запретил работать в органах власти в течение четырёх лет.

Илья Лядвин

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#Шебекинский районный суд #Шебекинский район #алименты #судебные приставы #управление Федеральной службы судебных приставов
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