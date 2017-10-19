​Шебекинец выиграл суд у приставов, не выпускавших его из страны

Житель Шебекина выиграл суд у судебных
приставов, которые ограничили ему выезд
из России. В сентябре 2017 года мужчина
собирался вылететь на Канарские острова, но не смог
потому, что из-за долгов ему запретили
выезжать из страны. По словам должника,
он не знал о том, что ему нельзя выезжать
из России потому, что приставы высылали
извещение на неправильный адрес. В
итоге он потерял потраченные на путёвку
деньги.
Шебекинский районный суд признал незаконным постановление об ограничении на выезд из России.