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https://pravda31.ru/press-tsentr/novosti/aktsiya-prav-da-s-1-oktyabrya-2017-goda-dlya-vsekh-zhitelej-belgorodskoj-oblasti/?utm_source=fonar&utm_medium=banner&utm_campaign=pravda

​Шебекинец выиграл суд у приставов, не выпускавших его из страны

Из-за запрета на выезд должник не смог улететь на Канарские острова.

Житель Шебекина выиграл суд у судебных приставов, которые ограничили ему выезд из России. В сентябре 2017 года мужчина собирался вылететь на Канарские острова, но не смог потому, что из-за долгов ему запретили выезжать из страны. По словам должника, он не знал о том, что ему нельзя выезжать из России потому, что приставы высылали извещение на неправильный адрес. В итоге он потерял потраченные на путёвку деньги.

Шебекинский районный суд признал незаконным постановление об ограничении на выезд из России.

Никита Пармёнов

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