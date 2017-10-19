​Шебекинец выиграл суд у приставов, не выпускавших его из страны

Житель Шебекина выиграл суд у судебных приставов, которые ограничили ему выезд из России. В сентябре 2017 года мужчина собирался вылететь на Канарские острова, но не смог потому, что из-за долгов ему запретили выезжать из страны. По словам должника, он не знал о том, что ему нельзя выезжать из России потому, что приставы высылали извещение на неправильный адрес. В итоге он потерял потраченные на путёвку деньги.



Шебекинский районный суд признал незаконным постановление об ограничении на выезд из России.