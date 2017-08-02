​В Шебекине управляющая компания возместит мужчине ущерб от упавшего на автомобиль дерева

Шебекинский районный суд взыскал с местной управляющей компании «Коммунальная служба сервиса» около 70 тысяч рублей за то, что её сотрудники не спилили аварийное дерево, которое впоследствии упало на автомобиль. Ущерб владельца машины составил 69 тысяч рублей, кроме того, ему пришлось оплатить лесопатологическую экспертизу упавшего дерева, которая обошлась в 15 тысяч рублей.
Представители управляющей компании не признавали свою вину,объясняя это тем, что на это дерево им не дали муниципальное задание. Однако администрация района пояснила, что муниципальное задание выдано ответчику на год, в связи с чем именно он должен выявлять аварийные деревья и предоставлять заявки в специализированную комиссию для принятия решения по выявленному аварийному дереву.