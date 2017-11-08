​В Шебекинском районе у мёртвых диких кабанов нашли вирус АЧС

Во вторник, 7 ноября, пресс-служба Россельхознадзора сообщила об обнаружении генома вируса АЧС у трупов нескольких диких кабанов, которые нашли в хозяйстве «Боровское» Шебекинского района. Исследования провёл Федеральный центр вирусологии и микробиологии. Ещё один случай АЧС зафиксировали в Калининградской области.



— В настоящее время в неблагополучных пунктах работают специалисты госветслужб Белгородской и Калининградской областей под контролем территориальных управлений Россельхознадзора, — сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что в конце октября стало известно, что рядом с несколькими населёнными пунктами в Корочанском и Прохоровском районах Белгородской области ввели карантин из-за вспышки АЧС.