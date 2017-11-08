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​В Шебекинском районе у мёртвых диких кабанов нашли вирус АЧС

В районе, где обнаружены животные с АЧС, сейчас работают ветеринары.

Во вторник, 7 ноября, пресс-служба Россельхознадзора сообщила об обнаружении генома вируса АЧС у трупов нескольких диких кабанов, которые нашли в хозяйстве «Боровское» Шебекинского района. Исследования провёл Федеральный центр вирусологии и микробиологии. Ещё один случай АЧС зафиксировали в Калининградской области.

— В настоящее время в неблагополучных пунктах работают специалисты госветслужб Белгородской и Калининградской областей под контролем территориальных управлений Россельхознадзора, — сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что в конце октября стало известно, что рядом с несколькими населёнными пунктами в Корочанском и Прохоровском районах Белгородской области ввели карантин из-за вспышки АЧС.

Андрей Маслов

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#АЧС #Шебекинский район #Россельхознадзор
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