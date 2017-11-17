В Белгород на международный форум обжарщиков кофе приедут специалисты из Японии и Бразилии

В Белгороде с 22 по 25 ноября состоится международный форум «Деревня обжарщиков-2017». Он пройдёт в кофейной компании «Калипсо».

Программа форума разделена на две части: образовательная и научная. На образовательном этапе участники, которые успели подать заявки, посетят мастер-классы лучших мастеров мирового уровня из Японии. Тренинги проведут мастер обжарки кофе Хисаши Ямамото и мастер бариста Йошихару Сакамото.

Научная часть — это два дня лекций, где расскажут об экспериментах в области ферметаций. В Белгород приедет доктор наук из Бразилии Лукас Лоузада Перейра. Он поработает с постоянными участниками «Деревни». Впоследствии они должны будут сделать практическое задание.

Приём заявок проходит на конкурсной основе. Ознакомиться с программой международного форума и подать заявку на участие можно здесь.

Отметим, что каждый желающий сможет оценить эспрессо и другие кофейные напитки, которые приготовили на обжаренном кофе участники форума. Дегустация состоится с 16 до 18 часов 24 и 25 ноября в кофейне «Калипсо» на Богдана Хмельницкого, 79.

