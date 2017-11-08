В Белгороде пройдет первый аграрный форум Черноземья

В Белгородской государственной филармонии 23 и 24 ноября пройдёт первый аграрный форум Черноземья. В нём примут участие представители научных, государственных, коммерческих организаций, сельскохозяйственных предприятий. Эксперты обсудят программы развития производства и выпуск биобезопасной продукции.

Во время мероприятия на тематических конференциях и круглых столах поговорят о качестве кормовой базы в животноводстве и птицеводстве, рациональном применении препаратов в сельском хозяйстве и других темах. Также организаторы обещают представить выставку ветеринарного оборудования и препаратов для лечения и профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных.

— Мы считаем, что Белгородская область давно заслуживала права проведения такого масштабного аграрного мероприятия. Уверен, что данная площадка будет интересна представителям всех форм сельскохозяйственного бизнеса и позволит обсудить многие проблемы отрасли, — считает директор Белгородского филиала Россельхозбанка Алексей Киселёв.