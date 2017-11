​Белгородцу впервые вручили медаль Джослина. Кто её получил?

Во Всемирный день борьбы с сахарным диабетом в областной больнице Валентину Арбузову вручили медаль Джослина за то, то он больше 50 лет живёт с сахарным диабетом. Болезнь у него диагностировали в 26 лет, когда он служил в армии. С сахарным диабетом мужчина живёт уже 56 лет. Большую часть жизни Арбузов проработал инженером-технологом на заводе «Энергомаш».

Фото bel.ru

— Медаль к нам приехала из Бостона, из клиники Джослина. С ними мы списывались через Москву. Мы сказали, что у нас есть такой пациент, который прожил более 50 лет на инсулинотерапии. На сегодняшний день это действительно большое достижение, потому что инъекции инсулина и современное лечение появилось не так давно. Мы надеемся, что эта первая медаль положит дорогу к тому, что таких пациентов в Белгородской области будет всё больше и больше, — говорит заведующая эндокринологическим отделением Белгоодской областной больницы Юлия Бахмутова.

По словам обладателя медали, на протяжении болезни ему помогали около десяти лечащих врачей, и ни один не подвёл. Сейчас Валентина Арбузова лечит эндокринолог городской поликлиники №2 Татьяна Замыцкая. Сам пенсионер считает, что лечение диабета за 50 лет сильно улучшилось.

— В начале был простой инсулин, только короткий. Мне приходилось колоть его три раза в день, потом меня перевели на два, а потом поступили уже продлённые, они, конечно, лучше. Мне они больше всего нравятся, я могу колоть их всего два раза — утром и вечером.

Арбузов говорит, что жить с диабетом не очень сложно, но нужно следить за своим состоянием и не перегибать даже со спортом.

— Особой сложности жизнь с диабетом у меня не вызывала всё это время, тут надо просто привыкнуть. Очень важно следить за питанием: раз колешься, то не зевай, иначе либо маленький сахар будет, либо чересчур большой. В молодости я занимался спортом, а сейчас гуляю с собакой. При диабете в спорте тоже важно не зевать, потому что большие нагрузки могут привести к гипогликемии. Я отлично себя чувствую и, если удастся, буду стараться прожить ещё 50 лет, — рассказывает пенсионер.



Проверить свой уровень сахара в крови в областной больнице мог каждый желающий. скрининг для посетителей проходил на первом этаже.



— Диабет коварен тем, что может не давать никаких симптомов, либо лёгкие симптомы, на которые человек не сразу обращает внимание. Для того, чтобы быстрее обнаружить заболевание и предотвратить осложнения, мы призываем всех пациентов проверять сахар крови при посещении поликлиники не реже одного раза в год. Мы проводим скриниг каждый год, чтобы люди могли прийти и узнать свой сахар крови. Как показывает практика, не менее десяти процентов людей, которые прошли скрининг, узнают о том, что у них повышен уровень сахара в крови, и обязательно получают направление к эндокринологу или терапевту, — рассказывает Юлия Бахмутова

Справка «Фонаря»

Медаль Victory была учреждена по инициативе американского эндокринолога Эллиота Джослина в 1948 году и первоначально вручалась людям, прожившим с диабетом 25 и более лет, за их достижений в борьбе с болезнью. В 1970 году Джослинский диабетический центр учредил новую медаль для диабетиков, которые прожили 50 лет. На лицевой стороне новой версии медали изображён человек с факелом и надпись: Triumph for Man and Medicine» («Триумф человека и медицины»), на оборотной — For 50 Courageous Years with Diabetes («За 50 мужественных лет с диабетом») С 1970 года медали за 50-летнюю жизнь с диабетом получили более 4 тысяч человек во всём мире.

В 1996 году Джослинский центр учредил новую номинацию — медаль за 75 лет жизни с диабетом. С 1996 года её получили 65 человек, а в мае 2013 года была учреждена награда за 80 лет жизни с диабетом, присвоенная пока только одному человеку.