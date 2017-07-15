Зачем Путин приезжал в Белгородскую область? Главное

Ещё в конце июня в соцсетях появилась информация о том, что Владимир Путин собирается приехать в Белгород. Но официально о визите президента в Белгородскую область стало известно только в четверг, 13 июля.
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14 июля около 14:30 самолёт с президентом приземлился в Белгородском аэропорту. Президент следовал из Валаама, где встречался со священнослужителями одного из древнейших монастырей.
Путин и вертолёт
Большую часть поездки Владимир Путин перемещался на вертолёте, что обрадовало автолюбителей отсутствием пробок, которые обычно возникают, когда глава государства перемещается на автомобиле с сопровождением. «Повезло нам. Оказывается Владимир Путин сегодня на вертолёте летал над Белгородом. Поэтому особых пробок не было», — написал блогер Сергей Лежнев в своём Telegram.
Путин и стройотряды
Первым пунктом маршрута президента стала стройка школы в микрорайоне «Улитка». Там Путин встретился со студенческими стройотрядами, обсудил с ними стройку космодрома «Восточный» и пообещал помочь с трудоустройством на газопроводе «Сила Сибири».
— Мы договоримся с руководством «Газпрома». Но там непростая работа, в тяжёлых условиях. Необжитые пространства, — цитирует президента «БелПресса».
Также он вспомнил, как в свои студенческие годы получил специальность плотника четвёртого разряда и пообещал сделать бесплатные курсы по обучению рабочим профессиям для участников стройотрядов.
— Мы определённый объём работ выполняли. В данном случае занимались капитальным ремонтом небольших домов. Крышу сносили, рамы. В соответствии с объёмом выполненных работ, ну и качеством конечно, нам платили зарплату. Я так понимаю, что под эту заработную плату подгоняли и уровень профессиональных навыков. Плотник четвёртого разряда — это достаточно высокий уровень. Собственно, так примитивно делалось в Советском Союзе, но я работал, потому что денежки этим зарабатывал, — признался президент.
Путин и народ
Выезжая из «Улитки», президент неожиданно остановил кортеж и вышел к жителям микрорайона. Белгородцы встретили Путина с аплодисментами и одобрительными возгласами. Президент поинтересовался у них о том, нравится ли им новый микрорайон, на что люди ответили, что очень довольны. Один из присутствующих пожелал лидеру побольше отдыхать. «Я почти как на отдыхе здесь у вас», — ответил ему президент.
Путин и новый цех
Покинув Белгород, Путин отправился в Губкин для того, чтобы поучаствовать в открытии нового цеха по производству горячебрикетированного железа на Лебединском ГОКе. Его сопровождали один из владельцев ГОКа Алишер Усманов, губернатор Евгений Савченко и министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Глава государства осмотрел комбинат со смотровой площадки, а затем по видеотрансляции наблюдал за запуском цеха.
Путин и металлурги
После запуска нового цеха Владимир Путин встретился с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината.
— Хочу вас поздравить с двойным, нет, с тройным праздником. Во-первых, запуск новой установки, современной, очень эффективной, которая расширяет возможности предприятия и закрепляет его лидерские свойства на мировом рынке. Во-вторых, хочу поздравить вас с 50-летием самого предприятия, тоже большой праздник. И, в-третьих, вас и, как в таких случаях говорят, в вашем лице всех ваших коллег с приближающимся праздником — Днём металлурга. Вам всего самого хорошего! — начал встречу президент.
Отвечая на вопросы работников предприятия, глава государства отметил, что порядочность является ключевым качеством современного лидера. Один из работников ЛГОКа задал Путину вопрос о его впечатлении от недавней встречи с президентом США Дональдом Трампом.
— Вам бы, если бы прессы не было, я бы подробнее рассказал. Но с учётом того, что мы с вами здесь не одни […]. Он достаточно открытый человек и сильно отличается от телевизионной картинки […], он умеет слушать, — ответил президент.
Видео со встречи Владимира Путина с рабочими можно посмотреть здесь.
Глава государства поддержал начинание руководства Лебединского ГОКа, которое построило на территории предприятия храм-часовню «по примеру советских красных уголков».
— Церкви, мечети, синагоги или буддистские храмы не стоят дорого для руководителей предприятий или акционеров, но могут многое дать с точки зрения душевного состояния людей, которые работают на предприятии, — поделился своим мнением Владимир Путин.
Президент отметил, что на Прохоровском поле есть и православный храм, и место поклонения мусульман.
— Ведь погибли люди из разных регионов, и приезжают люди поклониться памяти своих героических предков. Очень хорошо, что такая практика на русской земле сложилась. Очень рассчитываю, что и в других регионах это будет мультиплицироваться и развиваться, — цитирует издание Владимира Путина.
Путин и губернатор Савченко
Приезд главы государства завершился рабочей встречей с Евгением Савченко в Губкине.
Президент обратил внимание губернатора на жалобы граждан, поступившие в ходе традиционной прямой линии с населением. Белгородцы жаловались президенту на недостаточные поставки инсулина, а также на слишком сложный процесс получения российского гражданства в регионе.
— Инсулин, приобретение инсулина, обеспечение инсулином соответствующих категорий граждан — это и региональный момент. Женщина пишет нам по поводу того, что у неё дочь нуждается в инсулине… Разберитесь и с конкретным случаем, и в целом надо посмотреть, если действительно люди сталкиваются с проблемой: или как обычно вовремя что-то не сделали, или средств недостаточно выделили в бюджете. Просто сами посмотрите, — обратился к главе региона президент.
Напомним, что раньше корреспондент «Фонаря» уже разбирался, есть ли проблема с получением жизненно необходимых лекарств больными сахарным диабетом в Белгородской области, на что жалуются диабетики и как на эти жалобы реагируют в департаменте здравоохранения и соцзащиты населения.
Губернатор, в свою очередь, отчитался перед президентом о постройке музея бронетанковой техники в Прохоровке. «Надо будет потом съездить, посмотреть», — пообещал президент.
Евгений Савченко сразу же озвучил ещё одну идею, которую поддержал президент.
— В этой связи ещё одна идея, чтобы создать музей, увековечить тех, кто обеспечивал битву за оружие Великой Победы. То есть, кто перебрасывал, кто мобилизацией заводов занимался: люди приезжали миллионами туда с запада на восток. Память об этом человеческом подвиге, о людях, которые ковали победу на Урале, в Сибири, он фактически у нас не увековечен в музейном формате, — цитирует сайт kremlin.ru Евгения Савченко.
Упомянул глава региона также о замороженной стройке арены «Белогорье», сказав, что они вместе с Алишером Усмановым подписали обращение, чтобы «Металлоинвест» вместе с региональными властями при поддержке федерального бюджета вернулись к этому проекту.
Напомним, что в августе прошлого года главный тренер «Белогорья» Геннадий Шипулин заявлял о том, что стройка будет разморожена, но в ноябре снова стало известно, что проект заморожен.
Президент положительно оценил инициативу губернатора и опыт региона по организации работы семейных врачей (больше о проекте «Управление здоровьем» можно прочесть здесь — прим. ред.) и предложил эту практику распространить и в другие российские области.
Глава государства посоветовал Савченко
поделиться опытом с другими губернаторами, как можно разбить территорию «на
медицинские округа и за каждым округом закрепить семейного доктора общей
практики, который работает с каждым человеком из своих полутора тысяч».