«Ей полгода не выдавали инсулин, а потом сразу выдали несколько пачек». Как в Белгороде больные сахарным диабетом получают лекарства

В России, по информации Минздрава, в 2015 году было почти 4,5 миллиона больных сахарным диабетом. В Белгородской области их — 46 820 человек, из них около 2,8 тысячи человек — первым типом этого заболевания, когда человек должен каждый день делать себе инъекцию инсулина. Я один из этих людей.
Если диабетикам следовать всем рекомендациям медиков, то они должны придерживаться диеты, заниматься спортом, ежедневно по нескольку раз в день замерять уровень сахара в крови, протыкая себе подушечки пальцев автоматической ручкой Penlet, лежать в стационаре по два раза в год, подтверждать свою инвалидность, пока им не дадут постоянную группу, посещать врача, который, возможно, выпишет (а может и нет) рецепт на инсулин, иголки и полоски, а, может, выпишет, но инсулина просто не будет в аптеке.
Со мной подобные ситуации случались часто. И даже когда у меня в холодильнике лежала ещё не открытая упаковка инсулина, услышать от провизора: «„Лантуса“ в городе нет. Придётся подождать или, если есть возможность, купите сами», — не то, что ты хотел услышать, когда ехал в аптеку, которая находится на другом конце города.
Сейчас в моём холодильнике остался один шприц того самого «Лантуса», которого хватает на десять дней, и упаковка его отечественного аналога — «Левемира», выписанного в моё последнее посещение с теми же словами: «„Лантуса“ в городе нет...». После эндокринолог посоветовала мне чаще менять иголки, потому что выписанный инсулин быстро кристаллизуется и забивает иглу — звучит довольно пугающе и подрывает остатки веры в импортозамещение.
Правда, выход всегда есть — самому купить «Лантус» в аптеке. Средняя цена одной упаковки «Лантуса» — 3,5 тысячи рублей. Для кого-то это половина суточного «люкса» в гостинице «Белгород», а для кого-то достаточно весомая сумма, на которую можно купить продукты на неделю или зимние сапоги ребёнку.
Вот и приходится менять каждый день иголки, которые тоже надо выписывать или покупать, и которых тоже ограниченное количество — то есть покупать ты будешь в любом случае, вопрос лишь в количестве купленного.
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По данным Всемирной организации здравоохранения, число больных сахарным диабетом растёт с каждым годом. В условиях экономического кризиса уровень жизни диабетиков стремительно падает, а их здоровье всё меньше и меньше защищается государством. Одни диабетики могут сами себе купить нужные препараты, другие, отчаявшись, ищут помощи в СМИ или, например, на сайте «Народная экспертиза», третьи стали «чаще менять иголки». Возможно, есть и четвёртые, которые по-прежнему вовремя получают нужные препараты. Учитывая предполагаемую неоднозначность ситуации и желая в ней разобраться, мы поговорили с несколькими больными сахарным диабетом, врачом-эндокринологом детской областной больницы и обратились в региональный департамент здравоохранения и соцзащиты населения.
Больной: «Нужное лекарство приходилось покупать самому»
Сначала я пообщался со студентом одного из белгородских вузов Василием, который уже десять лет болеет сахарным диабетом. Он рассказал, что у него есть знакомая, у которой были серьёзные проблемы с получением препаратов, потому что у неё не было группы по инвалидности. Сам молодой человек несильно знаком с крайними случаями недостатка лекарств, потому что у него третья группа, которая финансируется из федерального бюджета.
— Я так понимаю, что если у больного нет группы, то его препараты финансируются из местного бюджета, который не всегда в хорошем состоянии. Девушка предлагала мне просто взять пару пачек инсулина и полосок. У нас глюкометры одинаковые, ей полгода не выдавали, а потом выдали сразу несколько пачек... Как получить группу — тема ещё более обширная и во многом парадоксальная, — рассказал Василий.
— А ты инсулин постоянно один и тот же получаешь?
— Про замену инсулинов слышал от 4-5 человек, но сам сталкивался всего один раз, 2-3 года назад, когда вместо «НовоРапида» мне выдали «Хумулин». Я от него отказался, так как для него нужна была отдельная шприц-ручка, которая стоила около 1,5 тысячи рублей. Тогда мне сказали, что «НовоРапида» нет и неизвестно, когда он будет, но так как инсулин всегда есть в запасе, и с эндокринологом у нас сложились хорошие отношения, я смог продержаться три недели. После этого мне всё-таки выписали «НовоРапид».
— А как обстоит дело с получением «расходников»: полосок, иголок?
— С полосками тема отдельная. В 2016 году я получил один раз сто штук. Приходится покупать, а они сам знаешь...
— Проблемы с получением были всегда?
— Нет, раньше, пока мне не исполнилось 18 лет, всё было как-то лучше. Практически всё получал полностью и вовремя, и те, кто со мной в палате лежали, всё получали в срок.
Василий познакомил меня с Александром, который живёт в Шебекино, где он и наблюдается у эндокринолога. Второй молодой человек рассказал, что делает инъекции «НовоРапида» и «Лантуса», и с их получением есть проблемы. В основном, это касается «Лантуса», который, по его словам, часто нельзя было получить, и приходилось покупать самому.
— Недавно в поликлинике попытались изменить мой «Лантус» на «Левемир». Я давно болею и перепробовал почти все инсулины, но последняя реакция на «Левемир» была странной. Я сделал укол, и в месте укола началась аллергическая реакция. Всё распухло. Больше я не стал его колоть и пошёл в аптеку, чтобы купить инсулин за свои деньги.
— А полоски и иголки тоже покупаешь?
— Нет, с ними у меня проблем нет.
Врач-эндокринолог: «Современные аналоги инсулина не могут вызывать аллергию»
Ситуация с аллергией Александра на новый препарат насторожила, поэтому мы обратились за консультацией к эндокринологу детской областной больницы Галине Семёновой.
Я позвонил и попросил её помочь разобраться с аллергией молодого человека на «Левемир». Доктор была удивлена, потому что, по её словам, она уже очень долгое время не слышала про аллергические реакции на инсулин, тем более на его «человеческие аналоги».
— Современные аналоги инсулина не могут вызывать аллергию. Раньше мы сталкивались с аллергией на инсулин у наших пациентов, но уже давно я не встречала ни одного больного с жалобами на кожную аллергию. Раздражения на коже вызывали старые животные инсулины, потому что они были сделаны из экстрактов поджелудочных желез свиней и быков, а животный белок — это всё-таки не человеческий, — рассказала доктор.
По словам Галины Дмитриевны, качество инсулинов одинаковое. Любой инсулин кристаллизуется, и иголки нужно менять на всех шприцах, независимо от препарата и производителя. Причём желательно, как можно чаще, потому что иголки настолько тонкие, что их деформирует даже прокалывание кожи.
Единственное различие между инсулинами — в длительности действия. Например, «Левемир», который, как оказалось, отечественный только на одну треть (препарат производится в Дании, комплектующие закупаются за границей, а в Орле шприцы только собирают — прим. ред.), действует 18 часов, в отличие от «Лантуса», которого хватает на 24 часа. Но это пациентам должен объяснить эндокринолог.
— Если родители говорят, что инсулин не подходит их детям, или замечают какие-то отклонения, то мы обязательно кладём детей в стационар и пытаемся разобраться. Иногда пациентам действительно необходима смена инсулина, но не из-за аллергии, а по другим показаниям, — поясняет Галина Дмитриевна.
Наталия Зубарева: «Если есть проблемы с лекарствами, звоните нам в департамент»
После того, как нам написала одна из читательниц, которая якобы в течение трёх месяцев сталкивалась с проблемой получения необходимых лекарств, и мы дополнительно посмотрели, есть ли жалобы белгородцев в «Чёрном списке» на сайте «Народной экспертизы», мы обратились за разъяснениями в департамент здравоохранения и соцзащиты Белгородской области.
— Инсулин, как и другие лекарства закупается после проведения электронного аукциона — торгов и заключения государственных контрактов на поставку лекарств. Закупка занимает не меньше двух месяцев. Если фирмы не участвуют в аукционе, то аукцион признается несостоявшимся, и проводится новый аукцион. Бывает так, что всё размещено, средства есть, но не выходит человек с предложением поставить лекарства, и из-за этого нарушаются сроки поставок.
В конце 2016 года была напряжённая ситуация с поставкой лекарств для больных сахарным диабетом, но ситуация разрешилась. Мы сделали всё, что можно, были выделены средства из бюджета. Лекарства поступили во все медицинские учреждения ещё до Нового года. Сейчас проблемы уже нет, но отголосок ещё гремит. Гарантировать, что сбоя не произойдёт в будущем, никто не сможет. Это зависит не от человеческого фактора. Процесс идёт, и все усилия прилагаются, чтобы нивелировать проблему в самые кратчайшие сроки и ни в коем случае не затягивать. Если же проблемы возникают, не надо ждать: можно обратиться по телефону в фармацевтическое управление департамента здравоохранения по телефону: +7 (4722) 35-64-67. Мы стараемся контролировать каждую конкретную ситуацию. Также в департаменте здравоохранения работает телефон горячей линии +7(4722) 23-56-31, куда также можно обратиться, — рассказала «Фонарю» заместитель губернатора Наталия Зубарева.