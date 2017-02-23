«Ей полгода не выдавали инсулин, а потом сразу выдали несколько пачек». Как в Белгороде больные сахарным диабетом получают лекарства

Личность злоумышленника устанавливается. По сообщению пресс-службы УМВД России по Белгороду, 57-летнего жителя областного центра обманули злоумышленники. Начинающий предприниматель на одном из сайтов выставил объявление, в котором было указано, что он желает занять 5 миллионов рублей у частного лица на выгодных условиях.Вскоре мужчине позвонил неизвестный. Представившись сотрудником городского филиала известного банка, он предложил помощь в оформлении кредита на развитие бизнеса. Для этого белгородцу было необходимо положить на депозит 300 тысяч рублей, оформить соответствующую карту и подключить услугу «Мобильный банк». Предприниматель выполнил все условия.Через два часа перестала работать сим-карта мужчины. После её замены стали приходить сообщения о переводе и списании денежных средств с открытого счёта. «Кредитор» перестал выходить на связь, и белгородец обратился в полицию.Сейчас ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности мошенника. FONAR.TVCтатьи, новости, колонки, комментарии о событиях Белгородской области Около 15 процентов белгородцев сказали, что сами во дворе огораживают место для своего автомобиля. По информации всероссийского автомобильного портала drom.ru, почти 59 процентов опрошенных белгородцев заявили, что готовы бороться с теми, кто огораживает во дворах отдельную территорию под свой автомобиль, так как во дворе не может быть «своих мест». Сотрудники портала поинтересовались у интернет-пользователей, что они будут делать, если во дворе возникнет проблема с парковкой после того, как «сосед» отгородил себе место под свою машину. 16,4 процента опрошенных заявили, что они не видят в этом проблемы и готовы найти себе для парковки другое место. Около 15 процентов — признались, что сами огораживают место для своего автомобиля и готовы за него бороться. Оставшиеся 9,6 процента белгородцев будут просто возмущаться про себя, но они не хотят ничего менять. В целом по стране ситуация примерно такая же: 61 процент опрошенных россиян намерены бороться с соседями, которые забирают себе места для парковки во дворах, 11 процентов — будут возмущаться, но ничего не сделают, 15 процентов — готовы без конфликтов поискать себе другое место для парковки, а 13 процентов — признались, что сами имеют «своё» место во дворе и готовы его отстаивать. Опрос проводили в течение двух недель, в нём поучаствовали 26 217 пользователей. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. В Новооскольском районе сотрудники полиции задержали местного жителя, у которого нашли наркотики. Подозреваемый прятал более 100 граммов запрещённого вещества у себя в сенохранилище. — Полицейские получили информацию о том, что 41-летний житель села Ивановка Новооскольского района хранит по месту жительства запрещённые вещества. В ходе осмотра домовладения правоохранители обнаружили в сенохранилище пакет с веществом растительного происхождения, внешне похожим на коноплю. Хозяин домовладения признался, что это наркотик. Позже это подтвердила проведённая специалистами экспертиза, — сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области. Подозреваемый рассказал, что наркотик приготовил ещё летом, когда в лесу собрал дикорастущую коноплю. Теперь за хранение и изготовление наркотических веществ в крупном размере ему грозит до десяти лет лишения свободы. 20 мая в Центре молодёжных инициатив определили полуфиналистов третьего сезона областной лиги КВН «БелОблСмех». Литературный сезон в белгородском клубе продолжился игрой на тему «Научная фантастика». Семь команд из Белгорода, Строителя, Старого Оскола и Губкина показали фристайл и триатлон. Rock the microphoneНа амбразуру бросили команду из БУКЭП. «Улица молодёжи» выступила первой. — Мы вас ставим в начале, потому что вы драйвовые, можете зажечь зал, — успокаивает команду ведущий лиги Андрей Шубный. Дерзкий внешний вид и органичные танцевальные отбивки делают выступление «Улицы…» живым и энергичным. КВНщики решили сделать ход конём и подарить Шубному iPhone 5S. В момент вручения на сцене материализовались два полицейских. — Вы дарите Шубному пятый «айфон»?— Ну да.— Но это же СТАРЬЁ!— Всё логично: старому человеку — старый телефон!Узнав, что на игре будет фристайл, один из полицейских попытался исполнить брейк под неустаревающий трек Freestayler, а потом случился высокоинтеллектуальный диалог между представителями власти. — Серёжа, спой лучше песню.— Ту или эту?— Ту пой.— Почему это я тупой?!— Ты не тупой, а «ту пой», дебил!— То есть, теперь я ещё и дебил тупой!..Продолжая шоковую терапию, «Улица молодёжи» представила сценку «Новогодний утренник идёт шесть часов из-за опоздания Деда Мороза»: — Дети, давайте зажжём ёлочку! В седьмой раз… — Раз, два, три, ёлочка… (врывается Дед Мороз) — Здравствуйте, детишки! — …гори в аду, старый козёл!Зал на «ура» принял миниатюру о преподавателе бальных танцев и ученике, которые возвращались домой по тёмному переулку. «Балерун» отбился от хулиганов, сделав плие, гранд-плие и арабеску. Завершили выступление артисты из БУКЭП остросоциальной песней про великую Родину и её великие проблемы. Вот её небольшой фрагмент: Почему ЕГЭ не отменили в школе? Почему дороги как минное поле? &lt;…&gt; Почему в квартире нет света и газа, Почему на заборах не пишут «ЖКХ — зараза»?Самая классная Вслед за БУКЭП свои артистические способности принялись демонстрировать скромные студенты БГИИК — команда «Самая классная». Они вышли выступать без главной звезды предыдущих игр. Неизвестно, по какой причине композитор Роман Пилипенко покинул сцену КВН. Началось с ряда песенных зарисовок. Мальчик, который обнюхался клея: — Всё решено, мама, я клей…Одним из самых колоритных персонажей команды является парень-дагестанец. Проходя по залу, он предлагал шашлык и раздавал советы: «Э, брат! Если кто обидит, ты это… не обижайся!». Он же заткнул за пояс гитариста-вокалиста, исполнив армянскую лирическую «Слева горы, справа горы» (другую её вариацию он уже пел на «Битве вузов» в октябре 2014 года). Представьте: кавказец дрессирует собаку. — «Аф-аф!» сделай, а то я тебя замариную!Политюмор Третьими играли представители Строителя, сборная «Яков молод». Несмотря на то, что наставником команды является Алексей Липовченко, победитель первого «БелОблСмеха», команда зачастую тушуется и стесняется собственных шуток. Медведев читает новости: — Министра в Корее застрелили за то, что уснул на работе… Катенька, кофе мне! И ущипните меня! Не как вчера, а вы меня!Ещё на тему политики команда пыталась пошутить песней про топ-новостей «Яндекса» — полторы минуты пели «Путин-Путин». Мило смотрелся «Случай в кофейне». — А у вас сахар бесплатный? — Да! — А туалет бесплатный? — Да! — И Wi-Fi бесплатный? — ДА! — Вот поэтому вы и разоряетесь!Самобытность vs. КВН Полюбившаяся многим губкинская «Коляда», которая сама себе поёт отбивки в фольклорном стиле, выступила, как отметило жюри, в «формате КВН»: забывали слова, путались и хихикали прямо со сцены. — Я сегодня совсем аватар. — Почему? — *выдыхает в лицо*Увидев, что не хватает микрофонов и что сейчас коллеги будут озвучивать диалог вполсилы, одна из «колядуний» начала лупить парня микрофоном по спине, намекая ему, что готова поделиться звукоусилением. — Девчонки, а представьте, если б на AliExpress можно было парней покупать… — Ага, и размер выбирать…Недалеко от «Коляды» (во всех смыслах) ушла и оскольская сборная «Мечтать не вредно». Решив, что они «фантастическая четвёрка», участники начали делить роли. — Я тогда Росомаха. — То, что ты ногти не постриг, ещё не делает тебя Росомахой!Сценки из раздела «Шутки за 300» не всегда доигрывались до конца: команда попросту забывала текст. — Да я у себя на районе все заборы знаю, все арки! — Ах, вот почему у тебя кличка «Вездесущий»…С миру по нитке «Самая женская сборная» из БГТУ им. В. Г. Шухова начала с бодрой песни, за которой последовали пародии на топовые команды сезона. — Команда КВН «Голова»: подурачимся, а то скоро пора на пенсию! Также под раздачу попал «Кипяток» — девушки скопировали синхронное объявление миниатюр, а, изображая «Компот», показали своеобразную манеру фронтмена «закидывать» шутки в зал. Презентуя своё видение «Сборной мешков под глазами», они представили новое посвящение Андрею Шубному. Твои глаза как 2 алмаза, А локоток, излишне фразы. А борода твоя, дружок Благоухает как мешок. Стихи Шубному. #БелОблСмех— Молодчины (@molodchiny) 20 мая 2015 Вернувшись к собственному стилю, «Женская сборная» показала типичную ситуацию встречи девушки с бывшим парнем и закольцевала выступление ещё одной бодрой песней. У нас под глазами Бесспорными фаворитами стали заводные «Мешки под глазами». Их феерический абсурд лучше всего смотреть, нежели читать. Триатлон Как и в прошлой «четвертушке», триатлон играли наоборот: сначала биатлон, а потом весьма скучная разминка. «Яков Молод»: На свадьбе начальника РУВД и 17-летней девушки глава республики лично станцевал лезгинку, хотя молодожёны рассчитывали на блендер. Дети сантехников и прорабов знают своих отцов только по отчеству. Сотни девственников остались ни с чем: таков итог отмены выпускных вечеров в Белгородской области.«Самая классная»: Стас Михайлов выпустил новую линию красок для волос на груди. Настоящий колумбиец должен сделать три дела: вырастить дерево, построить виллу около этого дерева и сесть за распространение этого дерева. Самая невезучая девочка решила покончить жизнь самоубийством, но умерла за день до этого. Отличница Мария хотела стать двоечницей, поэтому в ночь перед экзаменом орала «Халява, отвали». Д`Артаньян не знал, как описать ситуацию, когда за ним пришло 999 чертей.«Сборная мешков под глазами»: Полицейский, который забыл жезл дома, попытался останавливать машины рукой и доехал автостопом до Чебоксар. На свадьбе пчеловодов не пил никто, но с опухшими рожами ушли все без исключения. Девочка с очень большими ноздрями приютила на зиму дрозда и белку. Пиво «Амстел» — и ты на улицах Амстердама. Пиво «Бавария» — и ты на улицах Германии. Пиво «Пикур» — и ты просто на улице.«Мечтать не вредно»: Корова так долго стояла на жаре, что доярка Лида ошпарила себе руки. После слов «Чё ты, как чёрт, друзей кидаешь?!» Валера вернулся на место и дописал чистосердечное. Подслеповатый акушер полчаса тянул роженицу за ногу. Жена гробовщика боится задерживать дыхание во сне. Пират с деревянной рук
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«Ей полгода не выдавали инсулин, а потом сразу выдали несколько пачек». Как в Белгороде больные сахарным диабетом получают лекарства

Корреспондент «Фонаря» попытался разобраться, есть ли проблема с получением жизненно необходимых лекарств больными сахарным диабетом в Белгородской области, на что жалуются диабетики и как на эти жалобы реагируют в департаменте здравоохранения и соцзащиты населения.

В России, по информации Минздрава, в 2015 году было почти 4,5 миллиона больных сахарным диабетом. В Белгородской области их — 46 820 человек, из них около 2,8 тысячи человек — первым типом этого заболевания, когда человек должен каждый день делать себе инъекцию инсулина. Я один из этих людей.

Каждый продукт имеет хлебные единицы, и в идеале больные сахарным диабетом, должны их считать перед уколом

Если диабетикам следовать всем рекомендациям медиков, то они должны придерживаться диеты, заниматься спортом, ежедневно по нескольку раз в день замерять уровень сахара в крови, протыкая себе подушечки пальцев автоматической ручкой Penlet, лежать в стационаре по два раза в год, подтверждать свою инвалидность, пока им не дадут постоянную группу, посещать врача, который, возможно, выпишет (а может и нет) рецепт на инсулин, иголки и полоски, а, может, выпишет, но инсулина просто не будет в аптеке.

Со мной подобные ситуации случались часто. И даже когда у меня в холодильнике лежала ещё не открытая упаковка инсулина, услышать от провизора: «„Лантуса“ в городе нет. Придётся подождать или, если есть возможность, купите сами», — не то, что ты хотел услышать, когда ехал в аптеку, которая находится на другом конце города.


Сейчас в моём холодильнике остался один шприц того самого «Лантуса», которого хватает на десять дней, и упаковка его отечественного аналога — «Левемира», выписанного в моё последнее посещение с теми же словами: «„Лантуса“ в городе нет...». После эндокринолог посоветовала мне чаще менять иголки, потому что выписанный инсулин быстро кристаллизуется и забивает иглу — звучит довольно пугающе и подрывает остатки веры в импортозамещение.

Правда, выход всегда есть — самому купить «Лантус» в аптеке. Средняя цена одной упаковки «Лантуса» — 3,5 тысячи рублей. Для кого-то это половина суточного «люкса» в гостинице «Белгород», а для кого-то достаточно весомая сумма, на которую можно купить продукты на неделю или зимние сапоги ребёнку.

Вот и приходится менять каждый день иголки, которые тоже надо выписывать или покупать, и которых тоже ограниченное количество — то есть покупать ты будешь в любом случае, вопрос лишь в количестве купленного.

***

По данным Всемирной организации здравоохранения, число больных сахарным диабетом растёт с каждым годом. В условиях экономического кризиса уровень жизни диабетиков стремительно падает, а их здоровье всё меньше и меньше защищается государством. Одни диабетики могут сами себе купить нужные препараты, другие, отчаявшись, ищут помощи в СМИ или, например, на сайте «Народная экспертиза», третьи стали «чаще менять иголки». Возможно, есть и четвёртые, которые по-прежнему вовремя получают нужные препараты. Учитывая предполагаемую неоднозначность ситуации и желая в ней разобраться, мы поговорили с несколькими больными сахарным диабетом, врачом-эндокринологом детской областной больницы и обратились в региональный департамент здравоохранения и соцзащиты населения.

Больной: «Нужное лекарство приходилось покупать самому»

Сначала я пообщался со студентом одного из белгородских вузов Василием, который уже десять лет болеет сахарным диабетом. Он рассказал, что у него есть знакомая, у которой были серьёзные проблемы с получением препаратов, потому что у неё не было группы по инвалидности. Сам молодой человек несильно знаком с крайними случаями недостатка лекарств, потому что у него третья группа, которая финансируется из федерального бюджета.

— Я так понимаю, что если у больного нет группы, то его препараты финансируются из местного бюджета, который не всегда в хорошем состоянии. Девушка предлагала мне просто взять пару пачек инсулина и полосок. У нас глюкометры одинаковые, ей полгода не выдавали, а потом выдали сразу несколько пачек... Как получить группу — тема ещё более обширная и во многом парадоксальная, — рассказал Василий.

— А ты инсулин постоянно один и тот же получаешь?

— Про замену инсулинов слышал от 4-5 человек, но сам сталкивался всего один раз, 2-3 года назад, когда вместо «НовоРапида» мне выдали «Хумулин». Я от него отказался, так как для него нужна была отдельная шприц-ручка, которая стоила около 1,5 тысячи рублей. Тогда мне сказали, что «НовоРапида» нет и неизвестно, когда он будет, но так как инсулин всегда есть в запасе, и с эндокринологом у нас сложились хорошие отношения, я смог продержаться три недели. После этого мне всё-таки выписали «НовоРапид».

— А как обстоит дело с получением «расходников»: полосок, иголок?

— С полосками тема отдельная. В 2016 году я получил один раз сто штук. Приходится покупать, а они сам знаешь...

— Проблемы с получением были всегда?

— Нет, раньше, пока мне не исполнилось 18 лет, всё было как-то лучше. Практически всё получал полностью и вовремя, и те, кто со мной в палате лежали, всё получали в срок.

Василий познакомил меня с Александром, который живёт в Шебекино, где он и наблюдается у эндокринолога. Второй молодой человек рассказал, что делает инъекции «НовоРапида» и «Лантуса», и с их получением есть проблемы. В основном, это касается «Лантуса», который, по его словам, часто нельзя было получить, и приходилось покупать самому.

— Недавно в поликлинике попытались изменить мой «Лантус» на «Левемир». Я давно болею и перепробовал почти все инсулины, но последняя реакция на «Левемир» была странной. Я сделал укол, и в месте укола началась аллергическая реакция. Всё распухло. Больше я не стал его колоть и пошёл в аптеку, чтобы купить инсулин за свои деньги.

— А полоски и иголки тоже покупаешь?

— Нет, с ними у меня проблем нет.

Врач-эндокринолог: «Современные аналоги инсулина не могут вызывать аллергию»

Ситуация с аллергией Александра на новый препарат насторожила, поэтому мы обратились за консультацией к эндокринологу детской областной больницы Галине Семёновой.

Я позвонил и попросил её помочь разобраться с аллергией молодого человека на «Левемир». Доктор была удивлена, потому что, по её словам, она уже очень долгое время не слышала про аллергические реакции на инсулин, тем более на его «человеческие аналоги».

— Современные аналоги инсулина не могут вызывать аллергию. Раньше мы сталкивались с аллергией на инсулин у наших пациентов, но уже давно я не встречала ни одного больного с жалобами на кожную аллергию. Раздражения на коже вызывали старые животные инсулины, потому что они были сделаны из экстрактов поджелудочных желез свиней и быков, а животный белок — это всё-таки не человеческий, — рассказала доктор.

По словам Галины Дмитриевны, качество инсулинов одинаковое. Любой инсулин кристаллизуется, и иголки нужно менять на всех шприцах, независимо от препарата и производителя. Причём желательно, как можно чаще, потому что иголки настолько тонкие, что их деформирует даже прокалывание кожи.

Единственное различие между инсулинами — в длительности действия. Например, «Левемир», который, как оказалось, отечественный только на одну треть (препарат производится в Дании, комплектующие закупаются за границей, а в Орле шприцы только собирают — прим. ред.), действует 18 часов, в отличие от «Лантуса», которого хватает на 24 часа. Но это пациентам должен объяснить эндокринолог.

— Если родители говорят, что инсулин не подходит их детям, или замечают какие-то отклонения, то мы обязательно кладём детей в стационар и пытаемся разобраться. Иногда пациентам действительно необходима смена инсулина, но не из-за аллергии, а по другим показаниям, — поясняет Галина Дмитриевна.

Наталия Зубарева: «Если есть проблемы с лекарствами, звоните нам в департамент»

После того, как нам написала одна из читательниц, которая якобы в течение трёх месяцев сталкивалась с проблемой получения необходимых лекарств, и мы дополнительно посмотрели, есть ли жалобы белгородцев в «Чёрном списке» на сайте «Народной экспертизы», мы обратились за разъяснениями в департамент здравоохранения и соцзащиты Белгородской области.

— Инсулин, как и другие лекарства закупается после проведения электронного аукциона — торгов и заключения государственных контрактов на поставку лекарств. Закупка занимает не меньше двух месяцев. Если фирмы не участвуют в аукционе, то аукцион признается несостоявшимся, и проводится новый аукцион. Бывает так, что всё размещено, средства есть, но не выходит человек с предложением поставить лекарства, и из-за этого нарушаются сроки поставок.

В конце 2016 года была напряжённая ситуация с поставкой лекарств для больных сахарным диабетом, но ситуация разрешилась. Мы сделали всё, что можно, были выделены средства из бюджета. Лекарства поступили во все медицинские учреждения ещё до Нового года. Сейчас проблемы уже нет, но отголосок ещё гремит. Гарантировать, что сбоя не произойдёт в будущем, никто не сможет. Это зависит не от человеческого фактора. Процесс идёт, и все усилия прилагаются, чтобы нивелировать проблему в самые кратчайшие сроки и ни в коем случае не затягивать. Если же проблемы возникают, не надо ждать: можно обратиться по телефону в фармацевтическое управление департамента здравоохранения по телефону: +7 (4722) 35-64-67. Мы стараемся контролировать каждую конкретную ситуацию. Также в департаменте здравоохранения работает телефон горячей линии +7(4722) 23-56-31, куда также можно обратиться, — рассказала «Фонарю» заместитель губернатора Наталия Зубарева.


Текст и фото: Никита Поников

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#департамент здравоохранения и соцзащиты населения Белгородской области #сахарный диабет
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